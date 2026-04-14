Sức khỏe

Căn bệnh 100.000 ca mới có 1 người mắc khiến thiếu niên 15 tuổi đột ngột liệt tứ chi

Hải Yến

(NLĐO) - Một thiếu niên 15 tuổi ở TPHCM đang khỏe mạnh thì bất ngờ rơi vào tình trạng yếu tay chân nghiêm trọng, không thể đi lại.

Ngày 14-4, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công nam bệnh nhi C.H.H (15 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa) bị liệt chu kỳ do hạ kali máu. Đây là một bệnh lý hiếm gặp với tần suất khoảng 1/100.000 người.

Thiếu niên 15 tuổi đột ngột liệt tứ chi do hạ kali máu hiếm gặp - Ảnh 1.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng cải thiện bệnh nhi rõ rệt, sức cơ tứ chi phục hồi gần như hoàn toàn

H. nhập viện trong tình trạng yếu tứ chi đột ngột. Trước nhập viện 1 ngày, khi đang ở nhà, em bất ngờ không thể vận động tay chân nên được đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. 

Tại bệnh viện, bệnh nhi tỉnh táo nhưng có dấu hiệu suy yếu rõ rệt: Thở kiểu bụng, SpO₂ 93%, mạch 61 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg. Khám lâm sàng ghi nhận tim đập không đều, liệt mềm tứ chi với sức cơ tay 2/5, chân 1/5. Các phản xạ đồng tử bình thường.

Khai thác bệnh sử cho thấy chiều hôm trước, H. có tham gia chơi đá banh. Đáng chú ý, cách đây khoảng 6 tháng, bệnh nhi từng xuất hiện cơn liệt mềm tương tự trong một ngày rồi tự hồi phục nhưng không đi khám.

Bệnh nhi được chỉ định xét nghiệm, kết quả bị hạ kali máu nặng (1,5 mmol/L). Điện tâm đồ ghi nhận nhịp xoang chậm, không đều, sóng T xẹp. Các xét nghiệm khác về nhiễm trùng, chức năng gan, thận, tim, cơ và tuyến giáp đều trong giới hạn bình thường.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc liệt chu kỳ do hạ kali máu, đây một bệnh lý hiếm gặp. Bệnh nhi được xử trí khẩn cấp bằng truyền kali chloride tĩnh mạch, sau đó tiếp tục bổ sung kali qua đường uống và truyền dịch.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe H. cải thiện rõ rệt, sức cơ tứ chi phục hồi gần như hoàn toàn (4/5–5/5), bệnh nhi có thể đi lại bình thường và được xuất viện. Gia đình được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, tư vấn di truyền và hẹn tái khám.

Theo BS Tiến, liệt chu kỳ do hạ kali máu là bệnh hiếm với tần suất khoảng 1/100.000 người. Bệnh gây ra các cơn yếu cơ đột ngột nhưng không làm mất ý thức, có thể khởi phát bởi vận động gắng sức, ăn nhiều tinh bột, căng thẳng, nhịn đói hoặc thời tiết lạnh. Các cơn có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày và tái phát theo chu kỳ.

Trong cơn cấp, người bệnh cần được bổ sung kali kịp thời. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm, đòi hỏi xử trí khẩn cấp tại cơ sở y tế.

Để phòng ngừa tái phát, BS Tiến khuyến cáo hạn chế vận động quá sức, duy trì chế độ ăn ít carbohydrate, tăng cường thực phẩm giàu kali như chuối, bơ, khoai tây, cá hồi; đồng thời tuân thủ điều trị và theo dõi y tế.

BS Tiến cũng lưu ý người bệnh cần thông báo tình trạng này trước khi thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật để được kiểm soát kali phù hợp.

"Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu yếu cơ đột ngột, khó vận động, đặc biệt sau vận động mạnh hoặc kèm biểu hiện bất thường, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời" - BS Tiến nhấn mạnh


Nữ sinh Trường THPT Cao Lãnh I ngất xỉu do hạ can-xi

Nữ sinh Trường THPT Cao Lãnh I ngất xỉu do hạ can-xi

(NLĐO) - Sáng 8-11, khi vào học tiết đầu tiên, 30 nữ sinh lớp 12 của Trường PTTH Cao Lãnh I, thuộc thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp bị ngất xỉu. Trước đó, ngày 7-11 cũng có 15 nữ sinh ở trường này bị ngất xỉu. Các em đều được kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh điều trị

Liệt tứ chi vì một bất cẩn nhỏ

(NLĐO)- Khi có một chấn thương cột sống nếu có dấu hiệu tê hoặc cảm giác yếu các chi nên đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử lý sớm

Người đàn ông bị bại liệt hơn 50 năm bỏ được chiếc giày đôn chân 6cm sau ca phẫu thuật

(NLĐO)- Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể đứng dậy tập phục hồi chức năng, đặc biệt hai chân so le gần như bằng nhau trở lại suốt nhiều thập kỷ.

Phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố Bệnh viện Nhi đồng đáng chú ý chế độ dinh dưỡng suy hô hấp liệt đột ngột liệt tứ chi
