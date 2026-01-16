HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chủ quan, một huấn luyện viên boxing bị liệt nửa người

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Các chuyên gia y tế lưu ý khi tủy sống đã bị tổn thương, khả năng hồi phục chỉ đạt 80-90%, khó trở lại 100% như ban đầu.

Ông T.N.Q (54 tuổi, TPHCM) đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng vô cùng nặng nề: Liệt nửa người bên phải, nửa người bên trái yếu dần, hoàn toàn không thể đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn.

Từng là người chơi boxing chuyên nghiệp rồi thành huấn luyện viên, ông Q. có dấu hiệu tê tay chân từ 10 năm trước. Từ 6-7 năm gần đây, khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu yếu nhẹ, ông vẫn duy trì tập luyện bộ môn này cường độ cao với tâm lý chủ quan "rồi sẽ qua".

Chủ quan, một huấn luyện viên boxing bị liệt nửa người - Ảnh 1.

Chủ quan, huấn luyện viên boxing bị liệt nửa người

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông Q. có khối canxi hóa lâu ngày chèn ép và ăn sâu vào màng tủy, chỉ cần một sơ suất nhỏ làm rách màng tủy, dịch não tủy sẽ tràn ra ngoài, gây tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi.

Để giải quyết "tảng đá" đang đè nặng lên hệ thần kinh của bệnh nhân, ê-kíp đã phải sử dụng hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, máy khoan mài cao tốc cùng các thiết bị theo dõi thần kinh liên tục trong mổ. Sau 2-3 giờ tỉ mỉ bóc tách từng lớp, khối canxi lớn đã được loại bỏ hoàn toàn mà không gây thêm bất kỳ tác động tiêu cực nào đến tủy sống.

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật phức tạp, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, tinh thần thoải mái và có thể tự thực hiện những bước đi đầu tiên. Từ nửa người bên phải trước mổ gần như liệt hoàn toàn nay bệnh nhân có thể co duỗi thoải mái, cầm nắm một cách dễ dàng.

Dù ca mổ thành công, các chuyên gia y tế vẫn lưu ý: Khi tủy sống đã bị tổn thương, khả năng hồi phục dù tốt đến mấy cũng chỉ đạt 80-90%, khó có thể trở lại 100% như ban đầu. 

Chuyên gia y tế lưu ý khi thấy có các dấu hiệu sau, cần đến bác sĩ thăm khám ngay: Tê bì vùng vai, tay hoặc chân kéo dài; cảm thấy tay chân chậm chạp trong các vận động như cài khuy áo, cầm đũa...; yếu nửa người hoặc đi lại không vững, hay hụt chân.

Đừng để những bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, cốt hóa dây chằng dọc sau hay gai xương tàn phá cơ thể. Việc tầm soát sớm sẽ giúp đưa ra phương án điều trị kịp thời, tránh những di chứng đáng tiếc và những cuộc đại phẫu không mong muốn.


    Thông báo