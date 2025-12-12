HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người đàn ông bị bại liệt hơn 50 năm bỏ được chiếc giày đôn chân 6cm sau ca phẫu thuật

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Sau 5 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể đứng dậy tập phục hồi chức năng, đặc biệt hai chân so le gần như bằng nhau trở lại suốt nhiều thập kỷ.

Ngày 12-12, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công thay khớp háng toàn phần trái cho bệnh nhân 59 tuổi mang di chứng bại liệt từ năm 4 tuổi, chân trái teo nhỏ và ngắn hơn 6cm.

Thay khớp háng cho người đàn ông bị bại liệt hơn 55 năm - Ảnh 1.

Sau ca phẫu thuật, hai chân người đàn ông bằng nhau và bỏ được chiếc giày độn gắn bó mấy chục năm

Với biến dạng phức tạp của ổ cối và xương đùi, ê-kíp do BS.CKII Phạm Văn Nhật, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện An Bình, phụ trách đã lựa chọn kỹ thuật đặc biệt là tạo hình lại ổ cối, chọn thân khớp phù hợp xương teo, cân bằng mô mềm và bù đủ 6cm chỉ trong một lần mổ. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, thuận lợi, không biến chứng.

Sau một ngày, bệnh nhân ngồi dậy, giảm đau rõ. Sau 5 ngày, bệnh nhân đứng tập phục hồi chức năng. Đặc biệt, hai chân gần như bằng nhau và đã có thể bỏ chiếc giày độn 6cm gắn bó suốt 55 năm. 

Ca bệnh là minh chứng cho năng lực xử lý các ca thay khớp háng khó và phức tạp của Bệnh viện An Bình – những trường hợp nhiều nơi ngần ngại tiếp nhận.

Tin liên quan

Bé gái đầu tiên ở Việt Nam được thay khớp háng 3D

Bé gái đầu tiên ở Việt Nam được thay khớp háng 3D

(NLĐO) - Bé gái 12 tuổi là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được thay khớp háng toàn phần bằng công nghệ in 3D, phục hồi vận động sau phẫu thuật.

Phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà U100

(NLĐO) - Cụ bà 96 tuổi bị ngã gãy xương đùi cùng với nhiều bệnh như tiểu đường, suy thận... tưởng không qua khỏi nhưng vẫn được phẫu thuật thành công.

Gắng gượng chịu đau vì không có tiền thay khớp háng

(NLĐO) - Để đi lại bình thường thì phải thay cả 2 khớp háng, mỗi bên chi phí 70-80 triệu đồng, nên nhiều người lực bất tòng tâm

ca phẫu thuật phẫu thuật thành công bại liệt thay khớp háng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo