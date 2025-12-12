Ngày 12-12, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công thay khớp háng toàn phần trái cho bệnh nhân 59 tuổi mang di chứng bại liệt từ năm 4 tuổi, chân trái teo nhỏ và ngắn hơn 6cm.

Sau ca phẫu thuật, hai chân người đàn ông bằng nhau và bỏ được chiếc giày độn gắn bó mấy chục năm

Với biến dạng phức tạp của ổ cối và xương đùi, ê-kíp do BS.CKII Phạm Văn Nhật, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện An Bình, phụ trách đã lựa chọn kỹ thuật đặc biệt là tạo hình lại ổ cối, chọn thân khớp phù hợp xương teo, cân bằng mô mềm và bù đủ 6cm chỉ trong một lần mổ. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, thuận lợi, không biến chứng.

Sau một ngày, bệnh nhân ngồi dậy, giảm đau rõ. Sau 5 ngày, bệnh nhân đứng tập phục hồi chức năng. Đặc biệt, hai chân gần như bằng nhau và đã có thể bỏ chiếc giày độn 6cm gắn bó suốt 55 năm.

Ca bệnh là minh chứng cho năng lực xử lý các ca thay khớp háng khó và phức tạp của Bệnh viện An Bình – những trường hợp nhiều nơi ngần ngại tiếp nhận.