Cán bộ Công đoàn chung tay giúp hộ gia đình chính sách đón xuân

Sáng 1-2, các cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM) và Công ty TNHH Triple Việt Nam (xã Phú Hòa Đông) đã đến thăm gia đình anh Dương Văn Nhái 62 tuổi, xã Phú Hòa Đông).
Anh Nhái thuộc hộ gia đình chính sách (con liệt sĩ), bị tai biến, hiện sống một mình. Mọi sinh hoạt hằng ngày của anh Nhái đề nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Các cán bộ Công đoàn giúp anh Nhái dọn dẹp, vệ sinh nhà, sân vườn để chuẩn bị đón Tết
Tại chuyến thăm, các cán bộ Công đoàn đã giúp anh Nhái dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Các thành viên trong đoàn cũng đóng góp tặng tiền, gạo, quà Tết… cho anh Nhái.
