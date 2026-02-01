HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cán bộ Công đoàn chung tay giúp hộ gia đình chính sách đón xuân

Tin, ảnh, clip: MAI CHI

(NLĐO)- Các cán bộ Công đoàn đã giúp dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và tặng quà Tết gia đình chính sách

Sáng 1-2, các cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Bình Mỹ, TPHCM) và Công ty TNHH Triple Việt Nam (xã Phú Hòa Đông) đã đến thăm gia đình anh Dương Văn Nhái 62 tuổi, xã Phú Hòa Đông).

Cán bộ Công đoàn chung tay giúp hộ gia đình chính sách đón xuân - Ảnh 1.

Anh Dương Văn Nhái (ngồi ghế) nhận quà Tết do các cán bộ Công đoàn trao tặng

Anh Nhái thuộc hộ gia đình chính sách (con liệt sĩ), bị tai biến, hiện sống một mình. Mọi sinh hoạt hằng ngày của anh Nhái đề nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Các cán bộ Công đoàn giúp anh Nhái dọn dẹp, vệ sinh nhà, sân vườn để chuẩn bị đón Tết

Tại chuyến thăm, các cán bộ Công đoàn đã giúp anh Nhái dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Các thành viên trong đoàn cũng đóng góp tặng tiền, gạo, quà Tết… cho anh Nhái.

12 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

(NLĐO)- Dự kiến Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động đến tham quan, mua sắm.

