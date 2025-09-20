Cán bộ Công đoàn chuyên trách nhận tin vui

Sáng 19-9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thông tin báo chí về chính sách mới hỗ trợ đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ - hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính Công đoàn), bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 07/NQ-CP, ngày 17-9-2025 của Chính phủ.

Bảo đảm quyền lợi hợp lý

Theo bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), trong quá trình triển khai Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận được ý kiến phản ánh của các cấp Công đoàn đề nghị cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng được hưởng chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP. Do đó, Tổng LĐLĐ đã có công văn gửi Bộ Nội vụ chính thức kiến nghị bổ sung cán bộ Công đoàn chuyên trách ký HĐLĐ chuyên môn, nghiệp vụ vào nhóm được hưởng chính sách theo các Nghị định trên.

Sau thời gian nghiên cứu, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có công văn gửi Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để xin ý kiến vào nội dung Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ làm cơ sở để hoàn thiện chính sách.

Ngày 9-8-2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Công văn số 238/TLĐ-QHLĐ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính gửi Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ ban hành Nghị quyết. Kết quả, ngày 17-9-2025, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP có hiệu lực thực hiện từ ngày ký đến hết ngày 1-11-2025.

"Đối tượng cán bộ Công đoàn được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 07 là nhóm cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ HĐLĐ trước thời điểm ngày 15-1-2019 nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp" - bà Ngân cho hay.

Theo thống kê, có 425 cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ HĐLĐ trước ngày 15-1-2019 thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết 07. Bà Ngân cũng dẫn theo nghị quyết này, việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ Công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1-11-2025.

Trong 2 tháng triển khai thực hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ rà soát hồ sơ, quy trình để xác định đối tượng đúng theo tinh thần của Nghị quyết Chính phủ. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện. Sau đó, các đơn vị sẽ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trong tháng 10.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết với số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách theo chế độ HĐLĐ nghỉ việc do sắp xếp bộ máy nêu trên, dự kiến sơ bộ tổng số tiền chi sẽ hơn 400 tỉ đồng. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho hay đây là nỗ lực rất lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong quá trình thương thảo, làm việc với Bộ Nội vụ và các bên liên quan để có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho cán bộ Công đoàn chuyên trách đã có nhiều năm công tác, làm việc trách nhiệm hoặc có hoàn cảnh khó khăn…

Do thời hạn của nghị quyết chỉ có thời gian đến ngày 1-11-2025, nên Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu muộn nhất đến ngày 1-11-2025 phải chi trả xong cho các trường hợp cần được hỗ trợ.

"Muộn nhất là ngày 20-9, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết để triển khai Nghị quyết 07, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp lý cho những cán bộ Công đoàn chuyên trách, làm việc theo HĐLĐ có đơn tự nguyện xin nghỉ. Các địa phương sẽ căn cứ nghị quyết và hướng dẫn để bảo đảm hoàn thành chi trả trước ngày 1-11-2025. Đơn vị nào không hoàn thành thì phải chịu trách nhiệm" - ông Nguyễn Xuân Hùng thông tin.

Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin báo chí về chính sách mới hỗ trợ đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách. Ảnh: VĂN DUẨN

Vui mừng khi được ghi nhận

Đón nhận thông tin Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2025, chị Trần Như Phương - nguyên là cán bộ Công đoàn chuyên trách LĐLĐ huyện A Lưới (cũ), TP Huế - vỡ òa cảm xúc. Đây là điều mà chị và hàng trăm cán bộ Công đoàn bị ảnh hưởng việc làm do sắp xếp tổ chức đang mong ngóng.

Như vậy, sau hơn 2 tháng nghỉ việc, chị đã an tâm phần nào. "Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, có chính sách hỗ trợ đối với những cán bộ Công đoàn diện HĐLĐ trong hệ thống Công đoàn. Từ khi hay tin, ai cũng phấn khởi, biết ơn. Tôi rất mong Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể và triển khai đến LĐLĐ các tỉnh, thành để giải quyết chế độ sớm nhất có thể" - chị Phương bày tỏ.

Bên cạnh đó, chị cũng mong Tổng LĐLĐ sẽ xem xét, nghiên cứu thêm về chính sách hỗ trợ đối với các anh chị cán bộ Công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng sau ngày 15-1-2019 bởi họ đã đóng góp rất tích cực cho tổ chức Công đoàn thời gian qua.

Cùng tâm trạng là bà Hoàng Lê Dung (51 tuổi) - cán bộ Công đoàn chuyên trách thuộc LĐLĐ quận 12, TP HCM (cũ) - rất vui vì sự cống hiến nhiều năm qua với tổ chức Công đoàn, đoàn viên - lao động của những người làm công tác Công đoàn chuyên trách cuối cùng đã được ghi nhận.

"Hiện vẫn còn một số trường hợp cán bộ Công đoàn chuyên trách ký HĐLĐ sau ngày 15-1-2019 không thuộc diện hưởng chung chính sách theo Nghị quyết 07, nếu họ cũng được hưởng thì niềm vui ấy của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn" - bà Dung nói.

Bà Dung là kế toán của LĐLĐ quận hơn 10 năm, nhưng trước đó cũng đã gắn bó với hoạt động công nhân, Công đoàn khi làm việc tại Nhà Văn hóa Lao động quận 12 (cũ; 6 năm). Từ khi LĐLĐ quận thực hiện sắp xếp lại bộ máy đến nay, dù chưa được hưởng các chế độ chính sách khi thôi việc nhưng bà vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để hoàn tất các công việc thuộc chuyên môn cũ của mình.

Tương tự, khi nhận thông tin, ông Nguyễn Hùng (54 tuổi), cán bộ Công đoàn chuyên trách thuộc LĐLĐ quận 12 (cũ), rất phấn khởi. Ông Hùng có hơn 17 năm làm cán bộ Công đoàn chuyên trách tại LĐLĐ quận. Từ khi phải nghỉ việc (từ ngày 1-7-2025) vì Công đoàn quận giải thể, ông Hùng gặp nhiều khó khăn khi tìm việc làm mới do lớn tuổi và thiếu kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo (ngành luật).

Mới đây ông đã xin được việc làm tại một công ty chuyên đào tạo về tin học cho các trường học và đang trong giai đoạn thử việc. Nhưng công việc mới yêu cầu ông phải bổ sung thêm kiến thức về tin học và có các chứng chỉ liên quan. Do đó, ông mong chính sách hỗ trợ sớm được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai để có thêm nguồn tài chính học nghề và ổn định cuộc sống.

Được các cán bộ Công đoàn thông báo tin vui, ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cũng không giấu được xúc động. "Mấy tháng nay, từ trước thời điểm phải nghỉ việc, rất nhiều cán bộ Công đoàn chuyên trách đã nhắn tin, gọi điện để chia sẻ tâm tư, tình cảm và những khó khăn của họ khiến lòng tôi nặng trĩu. Vì vậy, trong khả năng của mình, tôi đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị các giải pháp giải quyết chế độ cho họ" - ông Đặng Ngọc Tùng bộc bạch.

Theo ông, nay Chính phủ đã tiếp thu phản ảnh của cán bộ Công đoàn, NLĐ thông qua việc ban hành Nghị quyết 07, qua đó hàng trăm cán bộ Công đoàn sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Từ hôm Nghị quyết ban hành, các cán bộ Công đoàn chuyên trách đã nhắn tin chia sẻ niềm vui, bản thân ông cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ông Đặng Ngọc Tùng đã cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan truyền thông thời gian qua, trong đó có Báo Người Lao Động.

Đồng hành và trách nhiệm Liên quan đến việc hàng trăm cán bộ Công đoàn chuyên trách ký HĐLĐ chuyên môn nghiệp vụ trước thời điểm ngày 15-1-2019 (mốc hiệu lực của Nghị định 161/2018) nghỉ việc do sắp xếp tổ chức nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ, cùng với những nỗ lực kiến nghị, báo cáo, đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Báo Người Lao Động đã thực hiện nhiều tin, bài thông tin về sự việc này trên Báo Người Lao Động điện tử lẫn báo in. Đến ngày 4-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 174-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng chịu ảnh hưởng bởi sắp xếp. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/2025, theo Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Nghị quyết số 07/2025/NĐ-CP, chính sách, chế độ, cách tính và thời gian hưởng đối với cán bộ Công đoàn làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy như sau: Nghỉ hưu trước tuổi: Như Điều 7 của Nghị định 178, mức trợ cấp một lần bằng 80% của Nghị định 178 được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định 67. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi thì được chính sách thôi việc như sau: Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc (tối đa 36 tháng); được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc; được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH một lần; được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Nguồn kinh phí được lấy từ tài chính Công đoàn theo phân cấp.



