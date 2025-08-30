Đà Nẵng công bố 1.160 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Ngày 30-8, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định công bố danh mục 1.160 thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.



Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể đến bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công nào trên địa bàn thành phố để giải quyết các thủ tục trong danh mục, thay vì phải thực hiện đúng nơi cư trú hoặc đăng ký như trước.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Trong số này, có 974 thủ tục hành chính cấp tỉnh, tập trung nhiều ở lĩnh vực đầu tư. Nổi bật là các thủ tục thường phát sinh số lượng lớn hồ sơ như: cấp lại hoặc hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý.

Bên cạnh đó, có 186 thủ tục hành chính cấp xã, liên quan đến hoạt động hội, như: công nhận ban vận động thành lập hội, thành lập hội, thông báo kết quả đại hội, phê duyệt điều lệ, đổi tên hội, chia tách, sáp nhập hoặc hợp nhất hội.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng cũng triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện chính sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí, cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện hơn.