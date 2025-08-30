HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Người dân Đà Nẵng sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 trong 2 ngày

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng phân bổ hơn 312 tỉ đồng đến các các xã, phường, đặc khu để thực hiện chi tặng quà dịp Quốc khánh 2-9 cho người dân trong ngày 31-8 và 1-9

Ngày 30-8, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký ban hành quyết định bổ sung kinh phí có mục tiêu cho ngân sách các phường, xã, đặc khu để chi tặng quà 100.000 đồng/người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo quyết định, tổng kinh phí được phân bổ là hơn 312 tỉ đồng. Trong đó hơn 292 tỉ đồng từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và gần 20 tỉ đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố. Số tiền này sẽ được chuyển về các địa phương để thực hiện chi trả quà đến người dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp với Công an địa phương và Kho bạc Nhà nước để rút dự toán và chi trả quà trong hai ngày 31-8 và 1-9.

Trường hợp có lý do khách quan, người dân có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá 15-9.

Người dân Đà Nẵng nhận quà Quốc khánh 2 - 9 trị giá 100 . 000 Đồng trong 2 ngày - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng tổ chức chi quà Quốc khánh 2-9 trong 2 ngày 31-8 và 1-9. Trong ảnh là giờ sinh hoạt của cô trò Trường mầm non Finland Preschool, phường Thanh Khê - tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc khánh 2-9

Các địa phương nếu không sử dụng hết kinh phí phải hoàn trả về ngân sách, ngược lại, nếu thiếu thì tạm ứng từ ngân sách của xã, phường để kịp thời chi trả và sau đó quyết toán với Sở Tài chính.

Công an TP Đà Nẵng được giao chỉ đạo công an các phường, xã bàn giao danh sách công dân theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để UBND cơ sở làm căn cứ chi trả. Kho bạc Nhà nước khu vực XIII sẽ tăng cường phối hợp, bảo đảm việc rút và chi kinh phí đúng tiến độ.

Trong danh sách kèm theo, phường Thanh Khê được phân bổ nhiều nhất với hơn 20 tỉ đồng cho 201.240 người dân. Đây là phường có số dân đông nhất thành phố. Tiếp theo là phường Hải Châu được phân bổ hơn 13 tỉ đồng cho 131.427 người dân.

Thấp nhất là xã La Êê được phân bổ hơn 237 triệu đồng cho 2.371 người. Xã đảo Tân Hiệp được phân bổ hơn 261 triệu đồng cho 2.614 người dân.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà toàn dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để mừng Tết Độc lập.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương bố trí nguồn kinh phí, bảo đảm cân đối ngân sách. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống ngân hàng đáp ứng kịp thời, không bỏ sót, không trùng lắp.

UBND các tỉnh, thành phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tổ chức trao quà đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 2-9.

Tin liên quan

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

Kho bạc làm việc xuyên lễ, phối hợp chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh

(NLĐO)- Kho bạc Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống ưu tiên cao nhất việc chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho người dân trước dịp Quốc khánh 2-9

Bất ngờ với cách người dân dùng 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh

(NLĐO)- Khoản 100.000 đồng được tặng dịp Quốc khánh trở thành niềm vui giản dị và cách người dân sử dụng lại khiến nhiều người có phần bất ngờ.

Hướng dẫn chi tiết cách thức nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 qua VneID

(NLĐO)- Người dân nếu không thuận tiện nhận quà nhân dịp Quốc khánh 2-9 qua ứng dụng VNeID sẽ được nhận trực tiếp.

Đà Nẵng Quốc Khánh 2-9 tặng quà Cách mạng Tháng Tám
