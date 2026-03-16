Cận cảnh 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành bị tỉnh Đồng Nai ra "tối hậu thư"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Cận cảnh 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành bị tỉnh Đồng Nai ra "tối hậu thư"

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Hai tuyến đường 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành tiến độ đang "ì ạch", lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phải ra "tối hậu thư"

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra thực địa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với TPHCM là dự án nâng cấp đường 25B và dự án xây dựng đường 25C.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kết luận công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đang giậm chân tại chỗ, chưa có chuyển biến. 

Nguyên nhân do việc phối hợp còn nhiều bất cập, chưa quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất các chi nhánh với UBND cấp xã.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương không được chậm trễ thêm, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3-2026; phấn đấu thông xe kỹ thuật 2 dự án trong quý II-2026, cùng với thời điểm khai thác thương mại sân bay Long Thành.

CLIP dự án xây dựng đường 25C và dự án nâng cấp đường 25B

Dự án xây dựng đường 25C dài 2,65 km với tổng vốn đầu tư gần 650 tỉ đồng

Dự án được khởi công cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026

Tuy nhiên, đến nay mới bàn giao được khoảng 35% diện tích mặt bằng, giá trị thực hiện đạt khoảng 1%.

Dự án xây dựng đường 25C (từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19) kết nối sân bay Long Thành, có điểm cuối giáp Quốc lộ 51 và nối trực tiếp vào đường T1 đi vào sân bay Long Thành

Máy móc thi công cầm chừng do chờ mặt bằng

Dự án nâng cấp đường 25B từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 có chiều dài hơn 9 km, tổng mức đầu tư 1.493 tỉ đồng, khởi công tháng 12-2024.

Đến nay, phần diện tích mặt bằng đã bàn giao mới đạt khoảng 70% tổng diện tích, giá trị thực hiện khoảng 44%

Đây là dự án rất quan trọng phục vụ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM. Thế nhưng, tiến độ thực hiện chậm do nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp còn thiếu đồng bộ giữa các đơn vị, địa phương.

Nhiều nhà dân vẫn chưa được giải tỏa để giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Máy móc, phương tiện thi công đường 25B

giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành tỉnh đồng nai chậm tiến độ đường 25B, 25C
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo