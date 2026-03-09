Đẩy nhanh tiến độ 2 tuyến cao tốc kết nối sân bay Long Thành

Sáng 9-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án mở rộng đoạn Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

"Nhanh - đúng - trúng - chuẩn"

Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), dự án mở rộng đoạn TPHCM - Long Thành dài khoảng 21,9 km, từ nút giao Vành đai 2 (TP Thủ Đức cũ) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai), với tổng mức đầu tư gần 14.945 tỉ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2025 đến 2027.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tặng quà động viên kỹ sư, công nhân thi công trên công trường

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp chính, khởi công ngày 19-8-2025. Trong đó, gói thầu XL01 dài 9,9 km, gồm 6,37 km cầu cạn, 0,15 km cầu Sông Tắc, 2,33 km cầu Long Thành và 1,06 km đường. Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 4.231 tỉ đồng, do liên danh nhà thầu Đèo Cả – Trung Chính – Phương Thành – 368 – Khang Nguyên thi công.

Hiện liên danh nhà thầu đã huy động gần 700 nhân sự, 112 máy móc thiết bị, triển khai 34 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 32% giá trị hợp đồng. Toàn dự án đạt gần 29% khối lượng.

Tuy nhiên, dự án vẫn gặp một số khó khăn như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của một số hạng mục chưa được thẩm định kịp thời; nguồn vật liệu xây dựng như đá, cát, đất đắp khan hiếm do nhiều mỏ chỉ ưu tiên cấp cho các dự án được địa phương phân bổ. Bên cạnh đó, một số vị trí tại cầu cạn và cầu dẫn Long Thành chưa được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại công trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị triển khai dự án theo nguyên tắc "nhanh – đúng – trúng – chuẩn", bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ. Đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp với địa phương cập nhật giá vật liệu sát thực tế để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Sớm đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác

Tiếp đến, Đoàn công tác đã khảo sát tại nút giao Long Thành và nút giao Tân Hiệp thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công khi nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện, mặt đường bảo đảm chất lượng, êm thuận, hệ thống tổ chức giao thông và cảnh quan cơ bản gọn gàng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hiện trường dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần 2, tuyến chính cao tốc cùng các nhánh N6, N7, N3, N1 và N1.1 tại nút giao Long Thành đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang lắp đặt biển báo, hàng rào an toàn giao thông và dự kiến hoàn tất trước ngày 15-3.

Một số nhánh còn lại tại nút giao Long Thành và khu vực sân bay dự kiến hoàn thành trước ngày 31-3, trong khi các nhánh thuộc nút giao Tân Hiệp và hệ thống đường gom dân sinh dự kiến xong trước ngày 30-4.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, phương án tổ chức giao thông và xây dựng kế hoạch khai thác trước tuyến chính cao tốc cùng một số nhánh nút giao. Theo phương án này, tuyến sẽ kết nối trước với Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây để lưu thông theo hướng đi Vũng Tàu và chiều ngược lại.

Khu vực nút giao Tân Hiệp, thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc thi công, bảo đảm chất lượng, mỹ quan công trình để sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các hạng mục phát sinh, tạo điều kiện hoàn thành dự án đúng tiến độ.