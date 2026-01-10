Lý do đường hơn 1.800 tỉ ở Đà Nẵng chậm tiến độ, gia hạn thêm 1 năm

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng đối với nhiều gói thầu thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, các gói thầu XD01, XD02 và XD03 được điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến tháng 10-2026, thay vì năm 2025 theo kế hoạch ban đầu. Đối với hai gói thầu XD04 và XD05, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư căn cứ quy định pháp luật để xem xét, quyết định việc gia hạn theo thẩm quyền, bảo đảm không vượt tiến độ chung và tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Nhiều vị trí chậm được bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án

Báo cáo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do vướng mắc giải phóng mặt bằng và điều kiện thời tiết bất lợi. Đến nay, địa phương đã bàn giao hơn 70 km mặt bằng, đạt 98,53% chiều dài toàn tuyến, song vẫn còn một số đoạn chưa hoàn tất.

Cụ thể, đoạn Km 15+270 – Km 19+400 còn 26 hộ dân và 11 cột điện trung thế chưa được di dời; đoạn Km 32+733 – Km 43+804 còn vướng 4 hộ dân, dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31-1-2026.

Ngoài ra, trong năm 2025, thời tiết tại khu vực thi công diễn biến bất thường, số ngày mưa cao hơn trung bình nhiều năm và kéo dài liên tục. Đặc biệt, các đợt bão trong tháng 10 và 11 gây sạt lở nhiều vị trí, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các gói thầu.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E có chiều dài gần 71 km, khởi công từ tháng 3-2023, tổng mức đầu tư gần 1.850 tỉ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án thi công trong 22 tháng và hoàn thành vào đầu năm 2025.

Tuy nhiên, việc thi công kéo dài khiến người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 14E nhiều lần kiến nghị, bày tỏ bức xúc.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; Bộ Giao thông Vận tải trước đây cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 4 tập trung nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, đánh dấu năm thứ ba người dân trong vùng dự án phải sống chung với cảnh công trường ngổn ngang, đường sá xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.