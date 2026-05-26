Bạn đọc

Cận cảnh bệnh viện 1.500 giường ở TPHCM sắp đưa vào hoạt động

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau hơn 10 năm thi công, bệnh viện 1.500 giường tại phường Chánh Hiệp (TPHCM) đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường tại phường Chánh Hiệp (TPHCM), trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Dự án được khởi công từ năm 2014 trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỉ đồng. Công trình có quy mô 1.500 giường bệnh, được kỳ vọng trở thành bệnh viện hiện đại thay thế cơ sở y tế cũ nằm cách đó khoảng 2 km.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 20.300 m², có thiết kế 2 bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu bằng đường hàng không.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2016 nhưng liên tục chậm tiến độ do vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến nhà thầu.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 26-5, tại dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, nhiều nhóm công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối như sơn trụ, kẻ vạch bãi đỗ xe, chỉnh trang khuôn viên và trồng cây xanh.

Hệ thống đường nội khu cơ bản đã hoàn thiện.

Nhà để xe của bệnh viện cơ bản đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ khi công trình đi vào hoạt động.

Dù công trình có 4 cổng ra vào nhưng hiện chỉ được quây rào tạm, người dân vẫn có thể tự do đi lại bên trong khu vực bệnh viện.

Khuôn viên bệnh viện được trồng thêm cây xanh để hoàn thiện cảnh quan.

Sống gần công trình nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi) cho biết người dân khu vực đã chờ đợi bệnh viện đi vào hoạt động từ rất lâu. “Nhìn bệnh viện xây dựng kéo dài hơn 10 năm ai cũng sốt ruột. Người dân ở đây rất mong công trình sớm hoàn thành để có nơi khám chữa bệnh khang trang, giảm cảnh phải đi xa hoặc chen chúc ở các bệnh viện hiện hữu” - bà Hồng nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Nam (60 tuổi), người buôn bán gần công trình, cho hay mỗi lần nghe thông tin bệnh viện sắp hoàn thành, người dân đều hy vọng nhưng rồi lại tiếp tục chờ đợi. “Hiện nay, thấy công nhân làm việc trở lại nhiều hơn, cây xanh cũng được trồng, bãi xe đang kẻ vạch nên bà con hy vọng lần này bệnh viện sẽ sớm đưa vào sử dụng thật sự” - ông Nam chia sẻ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Chánh Hiệp vừa qua, nhiều cử tri cũng kiến nghị các cấp ngành sớm tháo gỡ khó khăn để đưa bệnh viện 1.500 giường vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Ông Võ Văn Minh cho biết các vướng mắc lớn của dự án đã cơ bản được tháo gỡ. Hiện chủ đầu tư đang triển khai những bước mua sắm thiết bị y tế, hoàn thiện cơ sở vật chất và lập hồ sơ cho các gói thiết bị.

Theo ông Minh, khối bệnh viện đã được duyệt phát sinh nhóm 5 với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng và thi công trở lại từ trước Tết. Riêng các hạng mục trung tâm kỹ thuật, nhà quàn và các công trình phụ trợ hiện đang chờ hoàn tất phê duyệt để tiếp tục triển khai thiết kế, đấu thầu và thi công. Nội thất bên trong bệnh viện hiện được triển khai ổn định, không phát sinh vướng mắc lớn.

Sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các cơ sở y tế hiện hữu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực.

