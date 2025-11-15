HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.

Ngày 15-11, Công an xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến tại thôn Phú Sơn Nam, do một người đàn ông trú xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm chủ.

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 1.

Cơ sở chế biến mỡ động vật, nằm sâu bên trong khu nghĩa trang

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại hiện trường, Công an xã phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500 kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50 kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Đáng nói hơn do nằm giữa khu vực nghĩa trang lại hoạt động bất thường nên rất khó khăn để bắt quả tang hành vi vi phạm của cơ sở nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh kiểm tra bên trong cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép:

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 2.

Bên trong đang tập kết khoảng 500 kg mỡ động vật

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 3.

Nồi kim loại dùng để chế biến mỡ

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 4.

Cảnh tượng chế biến mỡ động vật

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 5.

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 6.

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 7.

Công an Đà Nẵng phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép trong nghĩa trang - Ảnh 8.

Cơ quan công an thu giữ khoảng 80 kg mỡ thành phẩm, chuẩn bị tung ra thị trường

 

Vệ sinh an toàn thực phẩm công an xã mỡ động vật mỡ heo
