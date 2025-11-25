HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hình ảnh 6 bảo vật quốc gia có nguồn gốc từ Mỹ Sơn

Trần Thường

(NLĐO) – Trong 19 bảo vật quốc gia của TP Đà Nẵng được Thủ tướng chính phủ công nhận, có 6 bảo vật có nguồn gốc từ Mỹ Sơn.

Từ ngày 19-11 đến ngày 25-12-2025, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức trưng bày chuyên đề "Bảo vật quốc gia – Di sản trong lòng Đà Nẵng", đồng thời giới thiệu diện mạo mới của Bảo tàng Điêu khắc Chăm sau quá trình nâng cấp, cải tạo.

6 bảo vật quốc gia từ Mỹ Sơn đang được trưng bày ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 25-12-2025 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Đây là đầu Đà Nẵng giới thiệu đến công chúng thông tin và hình ảnh đầy đủ về 19 bảo vật quốc gia tại địa phương này. Du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng trực tiếp 14 hiện vật gốc và 2 phiên bản. 3 bảo vật còn lại, do gắn với di tích và yêu cầu của công tác bảo quản, sẽ được giới thiệu qua các tư liệu và bộ hình ảnh được triển lãm đồng thời.

Thông qua ý nghĩa và giá trị của 19 bảo vật quốc gia, trưng bày thể hiện bức tranh thành phố Đà Nẵng mới với không gian địa lý mở rộng, là vùng đất sản sinh, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa như Sa Huỳnh, Đông Sơn cùng các vương quốc cổ như Champa, Đại Việt.

Trong số 19 bảo vật quốc gia của TP Đà Nẵng được trưng bày lần này, có 6 bảo vật quốc gia có nguồn gốc từ di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, Đài thờ Mỹ Sơn E1 có niên đại thế kỷ VII – VIII; kích thước cao 65 x dài 353 x rộng 271cm. Đài thờ Mỹ Sơn E1 được công nhận là Bảo vật Quốc gia (đợt 1) theo Quyết định Số 1426/QĐ-TTg, ngày 1-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ.

6 bảo vật quốc gia từ Mỹ Sơn đang được trưng bày ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đài thờ Mỹ Sơn E1 được trưng bày hiện vật gốc

Thứ hai, Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1 có niên đại thế kỷ VII – VIII; chất liệu sa thạch. Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1 được công nhận là Bảo vật Quốc gia (đợt 12) theo Quyết định Số 73/QĐ-TTg, ngày 18-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, tượng Ganesha; niên đại thế kỷ VII – VIII; kích thước cao 95cm, rộng 48cm, dày 34cm; chất liệu sa thạch. Tượng Ganesha được công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 9) theo Quyết định Số 2283/QĐ-TTg, ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, Tượng Shiva Mỹ Sơn C1; niên đại thế kỷ VIII, được công nhận Bảo vật Quốc gia (đợt 12) theo Quyết định Số 73/QĐ-TTg, ngày 18-1-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Các bảo vật quốc gia này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

6 bảo vật quốc gia từ Mỹ Sơn đang được trưng bày ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

6 bảo vật quốc gia từ Mỹ Sơn đang được trưng bày ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần được trưng bày dạng phiên bản

Thứ năm, Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần; niên đại thế kỷ VII – VIII; cao 126,5cm; chất liệu sa thạch. Hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ Sơn năm 2013 và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015.

Thứ sáu, Đài thờ Mỹ Sơn A10; niên đại cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X; cao 226cm, dài 269cm, rộng 258cm; chất liệu sa thạch. Lưu giữ tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Được sắp xếp và tái định vị vào năm 2020 trong Dự án hợp tác bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn giữa Việt Nam và Ấn Độ và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021.

Di sản văn hóa thế giới bảo vật quốc gia Thành phố Đà Nẵng Mỹ Sơn
