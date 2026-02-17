HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh con đường ven sông đẹp nhất Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Con đường uốn lượn dọc sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và phát triển không gian ven sông

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường có chiều dài 5,2 km chạy dọc bờ sông Đồng Nai (đoạn qua phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng đã thông xe kỹ thuật vào giữa tháng 1-2026 để người dân đi lại.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 2.

Đường ven sông Đồng Nai có chiều rộng 34 m, quy mô 6 làn xe, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 3.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 4.

Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và công viên ven sông cũng được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 5.

Các cháu nhỏ tập thể dục, trò chuyện trên tuyến đường ven sông

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 6.

Ban đầu, đường ven sông Đồng Nai được thiết kế đi qua một phần biệt thự cổ Võ Hà Thanh. Để bảo tồn công trình trăm năm này, tuyến đường được điều chỉnh, nắn lại tuyến

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 7.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 8.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 9.

Trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà cổ Võ Hà Thanh (dân gian gọi là nhà lầu ông Phủ) vẫn giữ được nhiều giá trị kiến trúc, lịch sử, trở thành điểm nhấn văn hóa trong không gian đô thị ven sông

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 10.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 11.

Những ngôi chùa cổ kính trên tuyến đường ven sông Đồng Nai tạo thêm điểm nhấn

Cận cảnh con đường ven sông đẹp nhất Đồng Nai - Ảnh 1.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 12.

Sắc xuân tràn ngập trong các nhà dân trên đường ven sông Đồng Nai

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 13.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 14.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 15.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 17.

Cận cảnh con đường ven sông Đồng Nai đẹp nhất năm 2026 - Ảnh 18.

Không chỉ chia sẻ lưu lượng giao thông với đường Huỳnh Văn Nghệ, tuyến đường ven sông Đồng Nai còn góp phần tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy chỉnh trang đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch khu vực ven sông.

 

Tin liên quan

Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 94km qua Bình Dương hiện ra sao?

Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 94km qua Bình Dương hiện ra sao?

(NLĐO) - Đường ven sông Sài Gòn đi qua một số công trình trọng điểm như Cụm cảng An Sơn, cảng Bà Lụa, cụm cảng An Tây, đường Vành đai 3, 4 - TP HCM

Đồng Nai đề xuất nắn đường ven sông để bảo tồn "nhà lầu ông Phủ"

(NLĐO) - Trong các phương án, Sở Xây dựng Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai lựa chọn phương án 2 là nắn tuyến đường ven sông để giữ lại ngôi biệt thự cổ.

Động lực mới từ 94 km đường ven sông Sài Gòn

Tuyến đường ven sông Sài Gòn có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác vận tải và du lịch, phát triển đô thị của tỉnh Bình Dương

chỉnh trang đô thị tỉnh đồng nai giao thông đô thị đường ven sông Đồng Nai phường Trấn Biên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo