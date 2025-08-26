HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cận cảnh công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình

N.Dung - H.Nguyễn

(NLĐO) - Hàng trăm y bác sĩ, cùng hàng chục tổ cấp cứu và xe cứu thương đã được huy động, bảo đảm công tác y tế an toàn tuyệt đối cho sự kiện A80.

Bộ Y tế ngày 25-8 đã kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (sự kiện A80) tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực lân cận và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), báo cáo công tác y tế phục vụ sự kiện A80. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Tham gia đoàn có lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Sở Y tế Hà Nội và một số bệnh viện trung ương.

Tại Quảng trường Ba Đình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra Phòng hồi sức cấp cứu, các trạm cấp cứu cơ động do Cục Quân y và bệnh viện trung ương, quân y, công an phối hợp đảm nhiệm.

Theo báo cáo, lực lượng y tế được huy động hơn 300 người, bố trí tại 14 trạm, sẵn sàng cấp cứu từ tình huống đơn lẻ đến hàng loạt.

Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch 1105, huy động hàng ngàn nhân viên y tế ứng trực, triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm, môi trường, phòng chống dịch trước và trong lễ kỷ niệm. Các bệnh viện trung ương và địa phương được yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị giường bệnh dự phòng, thuốc, trang thiết bị và xe cứu thương.

Đánh giá công tác chuẩn bị, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh yêu cầu "chuẩn bị tối đa, chi tiết, đáp ứng mọi tình huống, nhưng hy vọng chỉ phải sử dụng ở mức tối thiểu".

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về phương án y tế phục vụ sự kiện A80.

Theo Bộ Y tế, để phục vụ sự kiện A80, Sở Y tế Hà Nội huy động 370 cán bộ, 37 xe cứu thương, tổ chức thành 94 tổ trực y tế (51 tổ lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ phòng chống dịch, 3 tổ an toàn thực phẩm).

Con số này chưa bao gồm các lực lượng tại Trung tâm Điều hành A80 (Trung tâm Cấp cứu 115), các bệnh viện (Đa khoa Xanh Pôn, Tim Hà Nội), cơ sở y tế, trạm y tế, phòng khám trên địa bàn và các điểm luyện tập.

Riêng trong Quảng trường Ba Đình, bố trí 27 tổ trực: 16 tổ trên khán đài B, C; 2 lều cấp cứu chính (ngã ba Độc Lập - Hoàng Văn Thụ và Độc Lập - Tôn Thất Đàm); 2 điểm trực sau trạm kiểm soát an ninh đường Bắc Sơn; 7 kíp xe cứu thương phục vụ đại biểu tại khán đài.

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 2.

Các bệnh viện được yêu cầu sẵn sàng cấp cứu tại chỗ và cơ động ứng phó mọi tình huống

Tại bệnh viện, mỗi đơn vị tổ chức 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu; bố trí 5 - 10 giường dự phòng cho tình huống bất thường.

Các tổ cấp cứu (1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 xe cứu thương) được trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị, phương tiện. Đồng thời, các trạm y tế phối hợp xử lý cách ly, điều trị và vận chuyển ca bệnh truyền nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực phòng chống dịch, giám sát dịch tễ, tổ chức vệ sinh môi trường hàng tuần, khử khuẩn, diệt véc-tơ truyền bệnh, phun hóa chất ít nhất 2 lần tại khu vực diễn ra sự kiện.

Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống, đơn vị cung cấp suất ăn, khách sạn, nhà hàng, nơi ăn nghỉ của đại biểu và các sản phẩm thực phẩm phục vụ hoạt động.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến công tác y tế phục vụ sự kiện A80:

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (ngoài cùng bên trái) nghe báo cáo công tác phối hợp nhiệm vụ y tế tại Phòng Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Thái Bình

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 4.

Lực lượng y tế túc trực phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 5.

Sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 6.

Khu vực Hồi sức cấp cứu phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình

Cùng đó, các phương án cấp cứu, vận chuyển và phối hợp liên viện được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả.

Bệnh viện Công an TP Hà Nội đã xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với tình huống y tế phát sinh trong Lễ kỷ niệm A80.

img

img

Bệnh viện Công an TP Hà Nội bố trí 9 kíp trực tại 9 khu vực, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống. Ảnh: Ngọc Bích

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 7.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác y tế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 9.

Cận cảnh khu vực y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 10.

Hàng ngàn nhân viên y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Hàng ngàn nhân viên y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

(NLĐO) - Bộ Y tế huy động hàng ngàn nhân viên, lập hàng trăm đội ứng trực y tế phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Ngành y tế huy động hàng ngàn nhân lực ứng trực dịp Quốc khánh 2-9, khuyến cáo người dân cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ nhanh chóng.

"Khối thu gom rác" - "Đội hình" bất ngờ dịp Đại lễ A80

(NLĐO) - Khối “Gìn giữ vệ sinh đô thị” dịp Đại lễ A80 gây bất ngờ với sự góp mặt của nhiều tình nguyện viên tham gia thu gom rác, giữ đường phố sạch sẽ.

