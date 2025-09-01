HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc trình làng sát thủ diệt hạm tiên tiến tại lễ duyệt binh

Phương Linh

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ ra mắt tên lửa siêu thanh diệt hạm tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới vào ngày 3-9 tới.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng loạt vũ khí, gồm máy bay không người lái và tên lửa, đậu tại một khu vực tập kết bên ngoài thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít diễn ra vào ngày 3-9.

Trong buổi diễn tập, nhiều loại tên lửa mới, trong đó có tên lửa siêu thanh YJ-17, xuất hiện trên xe tải quân sự. Hiện chưa có thông tin chi tiết xoay quanh YJ-17, song giới chuyên gia dự đoán vũ khí này có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 8, tương đương 9.800 km/giờ.

Tầm bắn của YJ-17 có thể lên tới 1.200 km, cho phép tấn công các mục tiêu hải quân ở xa mà không làm lộ các bệ phóng trong các cuộc phản công. Ngoài ra, giới phân tích quân sự tin rằng YJ-17 có khả năng mang đầu đạn nặng 270-450 kg, khiến vũ khí này xuyên thủng giáp.

Trung Quốc trình làng sát thủ diệt hạm tiên tiến tại lễ duyệt binh - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều loại vũ khí, gồm máy bay không người lái và tên lửa, đậu đỗ ở khu tập kết bên ngoài thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: archive.is

Trung Quốc trình làng sát thủ diệt hạm tiên tiến tại lễ duyệt binh - Ảnh 2.

Tên lửa siêu thanh YJ-19.

Tianran Xu - nhà phân tích cấp cao tại Open Nuclear Network - nhận định YJ-17 tăng khả năng đánh gục hệ thống phòng không trên tàu, “rõ ràng được phát triển với mục đích chế ngự Hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương”.

Các vũ khí khác được dự đoán sẽ xuất hiện gồm tên lửa phóng từ trên không YJ-15, tên lửa siêu thanh YJ-19 và YJ-20.

“Các loại vũ khí và trang thiết bị xuất hiện lần này là loại chiến đấu chủ lực do Trung Quốc sản xuất và đang sử dụng, với phần lớn trang thiết bị mới ra mắt” - ông Wu Zeke, quan chức phụ trách tổ chức lễ duyệt binh, chia sẻ tại buổi họp báo, nhấn mạnh sự kiện quy tụ lượng vũ khí lớn chưa từng thấy.

Trung Quốc là một trong những nước phát triển tên lửa siêu thanh năng suất nhất thế giới, với mục đích tránh các hệ thống phòng không truyền thống như tên lửa Patriot của Mỹ. Hiện tại, Trung Quốc là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới, chủ yếu sang các quốc gia đang phát triển như Pakistan.

Lễ duyệt binh là sự kiện trọng đại với Trung Quốc, với hàng chục ngàn binh sĩ sẽ diễu binh qua quảng trường Thiên An Môn. Nhiều lãnh đạo thế giới sẽ tham dự với tư cách khách mời danh dự, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Sự kiện này diễn ra vài ngày sau Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

