Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9

Tờ China Daily cho biết sự kiện kéo dài 70 phút này được kỳ vọng sẽ trình làng nhiều loại vũ khí tiên tiến, tất cả đều do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất, đang trong biên chế chính thức.

Theo các sĩ quan quân đội cấp cao, cuộc duyệt binh sẽ nhấn mạnh sự tiến bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong việc thích ứng với các xu hướng công nghệ và chiến tranh hiện đại.

Các loại vũ khí được giới thiệu đều có mức độ tự động hóa và thông tin hóa cao. Các khí tài quân sự chính sẽ bao gồm xe tăng chiến đấu, máy bay chiến đấu, máy bay chiến đấu trên tàu sân bay và tên lửa chiến lược.

Khu vực trung tâm của Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh

Theo China Daily, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu thanh sẽ là tâm điểm chú ý trong cuộc duyệt binh, cho thấy nỗ lực đầu tư lớn của Trung Quốc vào lĩnh vực vũ khí siêu thanh tiên tiến.

Một trong những điểm nhấn là tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. Với thiết kế khí động học hiện đại, DF-17 có khả năng mang đầu đạn thông thường để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm ngắn hoặc tầm trung trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời có thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của đối phương.

Các nhà quan sát cho rằng ưu điểm lớn nhất của DF-17 so với các tên lửa đạn đạo khác nằm ở phần tải trọng của nó: một phương tiện lượn siêu thanh có khả năng bay ở rìa khí quyển và thường xuyên thay đổi hướng, tạo ra quỹ đạo phức tạp khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó theo dõi và đánh chặn.

Ngoài ra, lễ duyệt binh còn có các nền tảng không người lái, thiết bị chống drone (thiết bị không người lái) và thiết bị tác chiến không gian mạng, bao gồm cả drone chiến đấu, vũ khí năng lượng định hướng và thiết bị gây nhiễu điện tử.

Công tác chuẩn bị cuối cùng tại Bắc Kinh

Quảng trường Thiên An Môn được trang hoàng lộng lẫy với các lá cờ Trung Quốc và chân dung của ông Mao Trạch Đông. Hàng ghế đã được sắp xếp để đón 26 nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những người được coi là khách mời quan trọng.

Bên kia đường, gần Đại lễ đường Nhân dân, hai thảm hoa khổng lồ được thiết kế bên cạnh khu vực dành cho khoảng 50.000 khách mời.

Vào ngày 1-9, Đại lộ Trường An, con đường nhiều làn cắt ngang quảng trường, mở cửa trở lại cho công chúng. Các tài xế và người đi xe đạp giơ điện thoại lên cao, cố gắng hết sức để lưu lại cảnh tượng khó quên.

Theo đài BBC, trước đây, từng có thông tin Trung Quốc tạo mưa nhân tạo trước các cuộc duyệt binh nhằm bảo đảm bầu trời trong xanh vào ngày tổ chức sự kiện. Không rõ lễ duyệt binh năm nay có như thế không, song các chuyên gia dự báo bầu trời sẽ quang đãng vào ngày 3-9.

Một số hình ảnh tại khu vực trung tâm của Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV