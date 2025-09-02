Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9

Huệ Bình

(NLĐO) - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ trình làng vũ khí mới được trang bị công nghệ và năng lực đẳng cấp thế giới tại lễ duyệt binh ngày 3-9.

Tờ China Daily cho biết sự kiện kéo dài 70 phút này được kỳ vọng sẽ trình làng nhiều loại vũ khí tiên tiến, tất cả đều do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất, đang trong biên chế chính thức.

Theo các sĩ quan quân đội cấp cao, cuộc duyệt binh sẽ nhấn mạnh sự tiến bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong việc thích ứng với các xu hướng công nghệ và chiến tranh hiện đại.

Các loại vũ khí được giới thiệu đều có mức độ tự động hóa và thông tin hóa cao. Các khí tài quân sự chính sẽ bao gồm xe tăng chiến đấu, máy bay chiến đấu, máy bay chiến đấu trên tàu sân bay và tên lửa chiến lược.

Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9- Ảnh 1.

Khu vực trung tâm của Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh

Theo China Daily, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu thanh sẽ là tâm điểm chú ý trong cuộc duyệt binh, cho thấy nỗ lực đầu tư lớn của Trung Quốc vào lĩnh vực vũ khí siêu thanh tiên tiến.

Một trong những điểm nhấn là tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17. Với thiết kế khí động học hiện đại, DF-17 có khả năng mang đầu đạn thông thường để thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm ngắn hoặc tầm trung trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời có thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của đối phương.

Các nhà quan sát cho rằng ưu điểm lớn nhất của DF-17 so với các tên lửa đạn đạo khác nằm ở phần tải trọng của nó: một phương tiện lượn siêu thanh có khả năng bay ở rìa khí quyển và thường xuyên thay đổi hướng, tạo ra quỹ đạo phức tạp khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó theo dõi và đánh chặn.

Ngoài ra, lễ duyệt binh còn có các nền tảng không người lái, thiết bị chống drone (thiết bị không người lái) và thiết bị tác chiến không gian mạng, bao gồm cả drone chiến đấu, vũ khí năng lượng định hướng và thiết bị gây nhiễu điện tử.

Công tác chuẩn bị cuối cùng tại Bắc Kinh

Quảng trường Thiên An Môn được trang hoàng lộng lẫy với các lá cờ Trung Quốc và chân dung của ông Mao Trạch Đông. Hàng ghế đã được sắp xếp để đón 26 nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những người được coi là khách mời quan trọng.

Bên kia đường, gần Đại lễ đường Nhân dân, hai thảm hoa khổng lồ được thiết kế bên cạnh khu vực dành cho khoảng 50.000 khách mời.

Vào ngày 1-9, Đại lộ Trường An, con đường nhiều làn cắt ngang quảng trường, mở cửa trở lại cho công chúng. Các tài xế và người đi xe đạp giơ điện thoại lên cao, cố gắng hết sức để lưu lại cảnh tượng khó quên.

Theo đài BBC, trước đây, từng có thông tin Trung Quốc tạo mưa nhân tạo trước các cuộc duyệt binh nhằm bảo đảm bầu trời trong xanh vào ngày tổ chức sự kiện. Không rõ lễ duyệt binh năm nay có như thế không, song các chuyên gia dự báo bầu trời sẽ quang đãng vào ngày 3-9.

Một số hình ảnh tại khu vực trung tâm của Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: CCTV

Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9- Ảnh 2.

Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9- Ảnh 3.

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép

Ông Kim Jong-un đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép

(NLĐO) - Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ hồi tháng 8 đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine

Dàn vũ khí “thế hệ mới” mà Trung Quốc sắp hé lộ

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ trưng bày loạt vũ khí "thế hệ mới" trong lễ duyệt binh ngày 3-9.

Trung Quốc Lễ duyệt binh vũ khí hiện đại tên lửa hành trình siêu thanh Tên lửa đạn đạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo