Thời sự

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai "vạn người mê"

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - "Đường hoa xuân Bính Ngọ" bên sông Đồng Nai cùng dàn linh vật ngựa oai phong, dũng mãnh đang trở thành nơi chụp ảnh lý tưởng của người dân Đồng Nai.


Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 1.

Chị em thướt tha áo dài checkin nơi các linh vật ngựa đầy khí chất

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 2.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 3.

Đường hoa ven sông Đồng Nai được tổ chức dọc Công viên Nguyễn Văn Trị, đoạn từ giao lộ Hoàng Minh Châu-Nguyễn Văn Trị đến cầu Hóa An, phường Trấn Biên, với tổng chiều dài hơn 600 m.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 4.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 5.

Đường hoa diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 13-2 đến ngày 22-2). Đường hoa thiết kế thành bốn không gian trang trí chính, với bốn mô hình trung tâm và 13 tiểu cảnh đặc sắc, gồm: Không gian mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; không gian “Kid Zone” dành cho thiếu nhi; không gian “Bản sắc văn hóa” tôn vinh giá trị truyền thống Trấn Biên-Đồng Nai và không gian “Xuân gắn kết-Tết an vui".

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 6.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 7.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 8.

Đường hoa còn kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa ‘song hành’ giữa bưởi Tân Triều (Đồng Nai) và hạt điều Bình Phước bên cạnh mô hình sân bay Long Thành. Sự sắp đặt này không chỉ tôn vinh đặc sản địa phương mà còn đánh dấu một chương mới đầy hứa hẹn sau khi 2 địa phương sáp nhập.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 9.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 10.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 11.

Các linh vật ngựa chibi được thiết kế bằng AI tạo phấn khích, mới lạ cho du khách

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 12.

Thánh Gióng cưỡi ngựa, tay cầm bụi tre

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 13.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 14.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 15.

Cận cảnh đường hoa ven sông Đồng Nai 'vạn người mê' - Ảnh 16.

Rực rỡ đường hoa với các loài hoa khoe sắc. Theo UBND phường Trấn Biên, Chủ đề “Xuân gắn kết – Tết chung một nhà” không chỉ là thông điệp của một công trình trang trí, mà còn là mong muốn của Đảng bộ và chính quyền địa phương: Xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ và niềm tự hào về quê hương Trấn Biên.

 

