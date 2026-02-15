Đặc sắc Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại phường Bình Dương

Tối 28 tháng chạp, tại Công viên Thành phố mới, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TPHCM đã diễn ra Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chuỗi nhiều hoạt động phong phú.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học và người dân trên địa bàn.

Với chủ đề "Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình", lễ hội mang đến không gian xuân rộn ràng, ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực

Năm nay, Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Công trình tại phường Bình Dương do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đầu tư với nhiều nội dung đa dạng, phục vụ nhu cầu vui xuân của nhân dân trong và ngoài khu vực.

Lễ hội giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, chính trị của TPHCM sau sáp nhập với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố đô thị đáng sống".

Nổi bật là không gian triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu và hình ảnh giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026); đồng thời hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Không gian "Văn hóa Hồ Chí Minh – Hành trình theo chân Bác" được thiết kế phục vụ tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Không gian Triển lãm báo Xuân trưng bày nhiều ấn phẩm báo chí từ Trung ương đến địa phương, qua đó tôn vinh đội ngũ những người làm báo và giới thiệu các hoạt động nổi bật của báo chí cả nước, cùng nhiều nhà xuất bản và đơn vị phát hành với hàng trăm nghìn bản sách thuộc nhiều thể loại: Văn hóa, lịch sử, văn học, thiếu nhi, sách Tết, ngoại văn, khởi nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, lễ hội dành nhiều hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi và gia đình như trò chơi dân gian, phố ông đồ cho chữ, chương trình lì xì sách đầu Xuân, góc chụp ảnh ngày Tết… góp phần tạo nên không khí vui tươi, thân thiện cho mọi lứa tuổi.

Lễ hội năm nay lần đầu tiên được tổ chức kết hợp cùng đường Hoa Xuân phường Bình Dương với sự đầu tư của UBND phường Bình Dương. Lấy ý tưởng chủ đạo "Kỷ nguyên vươn mình", đường Hoa Xuân được dàn dựng với nhiều mô hình trang trí như "Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc", "Mã đáo thành công", "Xuân thịnh vượng" cùng tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho không gian Xuân.

Đại cảnh linh vật tại đường hoa khu vực Bình Dương đã hoàn thiện để mở cửa đón khách.

Với nhiều hoạt động phong phú, gần gũi và ý nghĩa, Lễ hội Đường Hoa, Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Bình Dương không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa Xuân lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng thức văn hóa của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền

Lễ hội cũng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tuyên truyền các giá trị lịch sử – văn hóa và giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

CLIP: Khai mạc Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại công viên trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương, TPHCM

Công trình được Tập đoàn Becamex IDC tài trợ kinh phí, với tổng trị giá 2,6 tỉ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn du xuân hấp dẫn của nhân dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.