Đặc sắc Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại phường Bình Dương

(NLĐO) - Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết tại Công viên Thành phố mới, phường Bình Dương, TP HCM.
Tối 28 tháng chạp, tại Công viên Thành phố mới, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TPHCM đã diễn ra Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chuỗi nhiều hoạt động phong phú.
Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học và người dân trên địa bàn.
CLIP: Khai mạc Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại công viên trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương, TPHCM
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)