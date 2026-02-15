HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đặc sắc Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại phường Bình Dương

Thanh Thảo

(NLĐO) - Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết tại Công viên Thành phố mới, phường Bình Dương, TP HCM.

Tối 28 tháng chạp, tại Công viên Thành phố mới, đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TPHCM đã diễn ra Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chuỗi nhiều hoạt động phong phú.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học và người dân trên địa bàn.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 1.

Với chủ đề "Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình", lễ hội mang đến không gian xuân rộn ràng, ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 2.

Năm nay, Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Công trình tại phường Bình Dương do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đầu tư với nhiều nội dung đa dạng, phục vụ nhu cầu vui xuân của nhân dân trong và ngoài khu vực.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 3.

Lễ hội giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, chính trị của TPHCM sau sáp nhập với thông điệp "Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố đô thị đáng sống".

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 4.

Nổi bật là không gian triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu và hình ảnh giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026); đồng thời hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 5.

Không gian "Văn hóa Hồ Chí Minh – Hành trình theo chân Bác" được thiết kế phục vụ tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 6.

Không gian Triển lãm báo Xuân trưng bày nhiều ấn phẩm báo chí từ Trung ương đến địa phương, qua đó tôn vinh đội ngũ những người làm báo và giới thiệu các hoạt động nổi bật của báo chí cả nước, cùng nhiều nhà xuất bản và đơn vị phát hành với hàng trăm nghìn bản sách thuộc nhiều thể loại: Văn hóa, lịch sử, văn học, thiếu nhi, sách Tết, ngoại văn, khởi nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghiệp 4.0.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 7.

Đặc biệt, lễ hội dành nhiều hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi và gia đình như trò chơi dân gian, phố ông đồ cho chữ, chương trình lì xì sách đầu Xuân, góc chụp ảnh ngày Tết… góp phần tạo nên không khí vui tươi, thân thiện cho mọi lứa tuổi.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 8.

Lễ hội năm nay lần đầu tiên được tổ chức kết hợp cùng đường Hoa Xuân phường Bình Dương với sự đầu tư của UBND phường Bình Dương. Lấy ý tưởng chủ đạo "Kỷ nguyên vươn mình", đường Hoa Xuân được dàn dựng với nhiều mô hình trang trí như "Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc", "Mã đáo thành công", "Xuân thịnh vượng" cùng tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho không gian Xuân.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 9.

Đại cảnh linh vật tại đường hoa khu vực Bình Dương đã hoàn thiện để mở cửa đón khách.

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 10.

Với nhiều hoạt động phong phú, gần gũi và ý nghĩa, Lễ hội Đường Hoa, Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 tại khu vực Bình Dương không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa Xuân lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng thức văn hóa của nhân dân trong dịp Tết cổ truyền

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 11.

Lễ hội cũng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tuyên truyền các giá trị lịch sử – văn hóa và giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương

Lễ hội đường hoa , đường sách Tết Bính Ngọ 2026: Hòa nhịp văn hóa chính trị tại Bình Dương - Ảnh 12.

CLIP: Khai mạc Lễ hội đường hoa, đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại công viên trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương, TPHCM

Công trình được Tập đoàn Becamex IDC tài trợ kinh phí, với tổng trị giá 2,6 tỉ đồng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn du xuân hấp dẫn của nhân dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Chính thức khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có 2 phiên bản trải nghiệm, ban ngày rực rỡ sắc xuân, ban đêm là lễ hội ánh sáng - công nghệ mapping đột phá

Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương

(NLĐO) - Từ nơi biển xa, những lời chúc mừng năm mới đã được gửi về đất liền, mang theo niềm tin và khát vọng bình yên trong năm mới

Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết, Vùng Cảnh sát biển 3 vượt sóng đến Trường Sa kiểm tra nhiệm vụ, tặng quà Tết, cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

