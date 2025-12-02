Cận cảnh hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn – Hoà Liên

Chủ đầu tư đã khẩn trương thu dọn hiện trường, bố trí lưu thông tạm thời, song nguy cơ tiếp tục sạt trượt vẫn hiện hữu.



Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên qua Đà Nẵng

Tại khu vực Km41–Km43, đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), ghi nhận hơn 4 điểm sạt lở lớn ở phía taluy dương. Nhiều vị trí mái taluy bị hư hỏng nặng, các tấm bê tông gia cố hình ô vuông bị bong tróc, nứt vỡ và trượt xuống kéo theo từng mảng lớn đất đá.

Một điểm sạt trượt nặng ở phía taluy dương, đoạn qua Km43. Lớp bê-tông gia cố taluy bị trượt xuống dưới, vỡ vụn thành nhiều mảnh

Nhiều tấm bê tông lớn bị nứt gãy, vỡ vụn và trượt chồng chất lên nhau, tạo thành một đống hỗn độn gồm đá, đất và bê tông.

Tại các vị trí sạt trượt, chủ đầu tư lắp bảng cảnh báo cùng với dải phân cách tạm

Phương tiện lưu thông với tốc độ chậm qua điểm sạt lở

Một số điểm, đất đỏ nhão và bùn từ sườn dốc đã tràn xuống lề đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện.

Chủ đầu tư đã lắp đặt dải phân cách tạm bằng bê tông, căng dây cảnh báo và bố trí hệ thống biển cảnh báo từ xa, hướng dẫn phương tiện giảm tốc và tránh khu vực nguy hiểm.

Một điểm sạt lở khác cũng xảy ra tình trạng tương tự ở taluy dương. Tuy nhiên, tại đây, khối lượng lớn đất đỏ trên quả đồi đổ xuống tràn ra cả phần đường đang chuẩn bị thi công mở rộng

Các vị trí sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Lớp bê-tông gia cố mái taluy vỡ vụn, lòi ra lưới sắt

Tại Km50, thuộc phường Hải Vân, một điểm sạt lở khác được đánh giá là nặng nề hơn khi mái taluy âm bị trượt, làm nứt mặt đường và khiến tường chắn đổ sập.

Điểm sạt lở nặng ở Km gây chia cắt tuyến đường ĐT 601. Tại đây, nhà thầu đã đóng cọc cừ nhằm giữ ổn định nền đường phía taluy dương, đồng thời làm đường tạm để duy trì lưu thông hai chiều.

Tường chắn bằng bê-tông bị xé toạc

Tại điểm sạt lở này, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đào bỏ toàn bộ nền đường trong phạm vi cung trượt và thay thế bằng cầu cạn.

Cây cầu dự kiến dài khoảng 176 m, gồm bốn nhịp Super-T, rộng 22 m nhằm đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài.

Km40 cũng ghi nhận tình trạng sạt lở nặng nề

Hầu hết các vị trí sạt lở đều xảy ra tại phần taluy đã được gia cố bằng lớp bê-tông

Tình trạng sạt lở sau mưa bão đang tạo ra thách thức lớn đối với công tác thi công và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến cao tốc

Tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên là một phần của tuyến La Sơn – Túy Loan, được khởi công cuối năm 2013, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Đến tháng 4-2022, dự án hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác đoạn La Sơn – Hòa Liên dài 66 km, quy mô hai làn xe, rộng 12 m, với tốc độ thiết kế 60–80 km/h.

Hiện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang triển khai giai đoạn 2 nhằm mở rộng tuyến đường lên quy mô bốn làn xe đạt tiêu chuẩn cao tốc.