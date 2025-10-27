Mưa đặc biệt lớn, đường cao tốc La Sơn - Tuý Loan xuất hiện vết nứt dài

Sáng 27-10, trước tình trạng sạt lở nặng đoạn km 12 đến km 14 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua xã Khe Tre, TP Huế gây tắc đường, lực lượng chức năng dựng biển cấm các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Hình ảnh nước đổ về đường cao tốc cuốn trôi những khối bê tông ở dải phân cách cứng. Nguồn: Mạng xã hội

Hiện trường nước lũ cuốn đất, đá tràn lên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Mưa lớn ở thượng nguồn, trong đó khu vực Vườn Quốc gia Bạch Mã ở phía Tây Nam TP Huế trong ngày 26 và 27-10 khiến nước đổ xuống tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối Huế với TP Đà Nẵng rất mạnh.

Sáng nay, khi nhiều phương tiện ô tô lưu thông thì một mảng đất từ ngọn đồi cạnh tuyến cao tốc đoạn ở km 14 bị sạt lở nặng, nước cuốn đất đá chảy băng qua mặt đường, đẩy trôi nhiều khối bê tông ở dải phân cách giữa đường đi khá xa. Một chiếc ô tô 7 chỗ bị bùn đá đẩy trượt và mắc kẹt bên vệ đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Sáng nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã điều phương tiện đến cẩu chiếc ô tô 7 chỗ ra khỏi khu vực bị mắc kẹt

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết sẽ mời tư vấn thiết kế tới ngay vị trí sạt lở này trong thời gian tới để xem xét đánh giá, có giải pháp xử lý.

Cẩu ô tô 7 chỗ bị mắc kẹt bên đường do sạt lở.

Đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị cấm lưu thông.





Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan xuất hiện nhiều vết nứt

Ngày 27-10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan xuất hiện nhiều vết nứt. Vị trí xảy ra nứt qua thôn Tà Lang thuộc xã Hòa Bắc cũ, nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Các vết nứt có đoạn ghi nhận rộng đến 2,3 cm. Nhiều đoạn nứt dài lên đến cả mét. Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý dự án mở rộng La Sơn – Hòa Liên, cho biết từ đêm 26 đến sáng 27-10, khu vực tuyến cao tốc xuất hiện mưa đặc biệt lớn.

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan xuất hiện nhiều vết nứt dài ngay tại đoạn đang thực hiện thi công mở rộng. Ảnh: Tổng đài 1022

Ban Quản lý đã ghi nhận sự cố xảy ra nhiều vết nứt trên tuyến đường này và hiện đang tổ chức xử lý. Ông Hiệp cho biết, do mưa lớn cộng với tuyến ĐT601 cạnh đó xảy ra sạt lở nên tuyến cao tốc bị ảnh hưởng.

Hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp với CSGT tổ chức phân luồng, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cao tốc để đảm bảo an toàn.

Các vết nứt chằng chịt và dày đặc. Ảnh: Tổng đài 1022

Theo ghi nhận, phía taluy âm của cao tốc La Sơn - Hòa Liên là đường ĐT601. Còn taluy âm của đường ĐT601 nằm sát bờ sông.

Do nước sông dâng cao, chảy xiết khiến taluy âm tuyến ĐT601 sạt lở, mặt đường nghiêng hẳn về phía lòng sông. Nhiều khả năng, ĐT601 sạt lở gây nên vết nứt kéo dài trên công trình cao tốc.

Đường ĐT601 sạt lở nghiêm trọng

Theo Ban điều hành dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đơn vị đang theo dõi sát tình trạng sạt lở này để có phương án xử lý.

Trước đó, cũng tại phường Hải Vân, tối 26-10, chính quyền địa phương cho biết đã khẩn trương di dời hơn 50 hộ dân đến nơi an toàn nhằm chủ động ứng phó với tình trạng ngập úng, sạt lở, chia cắt.

Theo đó, lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo tại nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập. Bên cạnh đó, tổ công an – quân sự và ban điều hành các tổ dân phố túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp.

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan nối TP Huế với TP Đà Nẵng do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào cuối năm 2013. Đến tháng 4-2022, tuyến đường hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác đoạn La Sơn - Hòa Liên với chiều dài 66 km, quy mô 2 làn xe, rộng 12 m. Tốc độ cho phép của cao tốc là 60-80 km/h. Tiếp đó, Ban Quản lý dự án thi công tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài hơn 11,5 km, đã thông xe kỹ thuật hồi tháng 8, khớp nối với tuyến La Sơn - Hòa Liên. Hiện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang thi công giai đoạn 2 của dự án, mở rộng lên 4 làn xe đạt tiêu chuẩn đường cao tốc.



