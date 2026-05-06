Lãnh đạo Tây Ninh yêu cầu gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3

Chiều 6-5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã đi khảo sát thực tế các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn nhằm kiểm tra tiến độ thi công và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm (thứ 2, từ trái qua) khảo sát thực tế tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua tỉnh Tây Ninh).

Tại dự án đường Vành đai 3 TP HCM (đoạn qua Tây Ninh), dự án thành phần 7 hiện đạt khoảng 92,93% giá trị xây lắp. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, hạ tầng kỹ thuật được di dời xong. Nhiều gói thầu chính đã vượt mốc 94% và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu thông xe phần cao tốc trong năm 2025, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Dự án thành phần 7 thuộc đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) đạt khoảng 92,93% giá trị xây lắp, các gói còn lại đang tiếp tục triển khai. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với dự án ĐT.830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT.830), giải phóng mặt bằng đạt 97,49% với 856/878 trường hợp đã nhận bồi thường, tổng kinh phí hơn 1.568 tỉ đồng. Tuy nhiên, còn 22 hộ chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất về giá bồi thường và bố trí tái định cư. Việc khu tái định cư chưa hoàn thiện cũng đang ảnh hưởng đến tiến độ xử lý dứt điểm mặt bằng.

Trong khi đó, dự án nâng cấp, cải tạo ĐT.830C đã chi trả bồi thường cho 884/918 hộ, đạt 96,29%. Dù vậy, vẫn còn 34 trường hợp chưa đồng thuận nhận tiền. Tiến độ thi công các gói thầu hiện còn thấp, dao động từ 1,87% đến 7,87%.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Minh Lâm ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị thi công, chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ các "điểm nghẽn" chủ yếu hiện nay nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tăng tốc, bám sát kế hoạch đề ra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Lâm làm việc tại xã Bến Lức liên quan dự án Khu dân cư biệt thự nhà vườn. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 3 đợt bồi thường cho 319 trường hợp với tổng kinh phí 827,29 tỉ đồng, nhưng mới chi trả cho 124 hộ. Còn lại 195 hộ chưa nhận tiền với số tiền hơn 318 tỉ đồng.

Ông yêu cầu địa phương phối hợp chủ đầu tư tăng cường vận động, đối thoại với người dân, đẩy nhanh chi trả bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn thiện các điều kiện về tái định cư và hạ tầng đấu nối, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ chung của dự án.