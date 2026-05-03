Thời sự Đô thị

Tây Ninh thay thế cán bộ nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

NGUYỄN TIẾN

(NLĐO)- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, Tây Ninh yêu cầu tăng tốc, siết kỷ luật, xử lý trách nhiệm để đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026

Sau 4 tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Tây Ninh ở mức thấp, buộc UBND tỉnh phải ban hành loạt chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng tốc thực hiện, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống.

Tây Ninh tăng tốc giải ngân đầu tư công năm 2026 để Phát triển đô thị - Ảnh 1.

Dự án ĐT.823D, một dự án đầu tư công tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, đến hết tháng 4-2026, toàn tỉnh mới giải ngân đạt 7,14% kế hoạch vốn, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tối thiểu 20% và dưới mức bình quân chung cả nước. Trong số 27 chủ đầu tư, chỉ 9 đơn vị đạt trên 20%, còn lại 18 đơn vị dưới mức này, trong đó có 7 đơn vị chưa giải ngân.

Theo ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm 2026. UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án, từng nguồn vốn được giao.

Tây Ninh tăng tốc giải ngân đầu tư công năm 2026 để Phát triển đô thị - Ảnh 2.

Công nhân thi công dự án ĐT.823D (Tây Ninh), địa phương yêu cầu đẩy nhanh giải ngân nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư trong vòng 5 ngày phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý; xác định rõ điểm nghẽn và đề ra giải pháp xử lý. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân phụ trách; tổ chức kiểm điểm tiến độ hằng tuần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu và giải phóng mặt bằng. Công tác lựa chọn nhà thầu cũng được siết chặt, kiên quyết thay thế các đơn vị thi công yếu kém, chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Tây Ninh tăng tốc giải ngân đầu tư công năm 2026 để Phát triển đô thị - Ảnh 3.

Dự án ĐT.830E là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Tây Ninh trong kế hoạch đầu tư công. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Song song đó, UBND tỉnh yêu cầu siết kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các chủ đầu tư chậm giải ngân sẽ bị phê bình, kiểm điểm; trường hợp kéo dài, không chuyển biến sẽ bị xem xét xử lý, kể cả thay thế cán bộ.

Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ hằng tuần; kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường phải tăng tốc giải phóng mặt bằng, vận động người dân bàn giao đất đúng tiến độ. Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức chi trả ngay sau khi phương án được phê duyệt, bảo đảm nguyên tắc "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó".

Đáng chú ý, những đơn vị không hoàn thành tiến độ giải ngân theo cam kết mà không có lý do chính đáng sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời bị điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

