Thời sự

Cận cảnh khu Farmstay "mọc" trái phép trên đất nông nghiệp

Quang Nhật

(NLĐO) - Nhiều công trình kiên cố và bán kiên cố phục vụ cho lưu trú du lịch được xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook quảng cáo rầm rộ về một khu du lịch ở Huế trông khá mới mẻ. Theo quảng cáo, khu này có tên là La Vela Legacy nằm ở số 141 đường Dạ Lê (Tỉnh lộ 7), thuộc tổ dân phố 12, phường Thanh Thuỷ (TP Huế), cách trung tâm TP Huế chừng 15 km.

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Hình ảnh khu nghỉ dưỡng Lagecy được quảng cáo trên Facebook.

Khu này được quảng cáo với nhiều hình ảnh là các ngôi nhà mang dáng dấp lều trại, có không gian yên tĩnh, rất phù hợp nghỉ dưỡng giống như mô hình Farstay.

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 2.

Nhìn từ xa đã thấy nhiều lều trại phục vụ nghỉ dưỡng đã được dựng lên.

Theo ghi nhận, bên trong, địa hình đồi thấp xen hồ nước, cây xanh, có bảo vệ trực. Cách cổng chừng 100 m, sau khu hồ là 6–7 căn nhà lợp ngói, khung gỗ, tường gạch chưa trát; một số đang thi công, một số mới dựng khung.

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 3.

Kiểm tra của phường Thanh Thuỷ cho thấy có xây dựng 25 lều (46,64 m2/lều) được thiết kế sàn nhựa, khung sắt tiền chế, xung quanh và mái bao bằng bạt, chiều cao lều 3 m.

Ở một khu đồi khác, nằm xung quanh hồ nước, nhiều căn nhà khung sắt bao bạt cao cấp cũng đã được dựng lên. Các khu vực này được liên kết với nhau bằng đường bê tông. Khi chúng tôi hỏi thuê phòng, bảo vệ hướng dẫn liên hệ khách sạn La Vela trên đường Võ Văn Kiệt (phường An Cựu).

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 4.

Bên trong lều có 2 giường ngủ, 1 tủ, 1 ti vi, 1 bàn và 2 ghế. Có 10 chòi (hơn 18 m2/chòi) được làm sàn nhựa và gương, mái lợp tôn, cao 3,5 m.

Ngày 28-7, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND phường Thanh Thủy đã phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng, đô thị, Phòng Văn hoá và Xã hội phường tiến hành kiểm tra, lập biên bản tình trạng xây dựng tại khu đất này.

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 5.

Căn lều được dựng trên khung sắt tiền chế, được ghi nhận vào thời điểm UBND phường Thanh Thuỷ kiểm tra thực địa.

Theo đó, khu đất này có diện tích 133.208 m2, bao gồm các thửa 01, 02, 03 thuộc tờ bản đồ số 56 là đất nông nghiệp khác. Vào thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu là ông Võ Văn Tài, được Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 22-1-2019. 

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 6.

Các lều nằm trên một ngọn đồi, cạnh hồ nước, có nhiều cây xanh rất mát mẻ.

Theo biên bản UBND phường Thanh Thuỷ lập, ngoài những công trình đã đưa vào tài sản theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện trạng có xây dựng 25 lều.

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 7.

Có rất nhiều ngôi nhà lợp ngói, tường gạch, khung gỗ đã được dựng lên. Một số có vẻ đã hoàn thành, số đang dang dở. Xa xa là một khung nhà gỗ đang được dựng lên.

Mô hình phao nổi ở trên hồ với chiều dài 20 m, rộng 12 m; nhà lắp ghép tiền chế diện tích 35 m 2, có kết cấu khung sắt, bao quanh bằng nhựa và kính, sàn nhựa, mái lợp bằng nhựa, đã thi công hoàn thành. Nhà lắp ghép bằng gỗ với diện tích 33,59 m2 có kết cấu khung gỗ, nền lát gạch, bao quanh bằng gỗ, mái lợp ngói đã hoàn thành. Bên cạnh đó còn có nhà lắp ghép bằng gỗ diện tích 33,59 m2 có kết cấu khung gỗ nhưng chưa hoàn thiện.

Cận cảnh khu Farmstay Huế xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 8.

Đây là khu nhà nằm gần cổng ra vào nhất.

Theo UBND phường Thanh Thuỷ, những công trình này không thuộc diện được miễn cấp giấy phép xây dựng; thẩm quyền cấp phép thuộc cấp xã. Đến nay các công trình này vẫn chưa được cấp phép xây dựng.

Vì vậy, tại buổi kiểm tra, đại diện các phòng ban của UBND phường Thanh Thuỷ yêu cầu dừng tất cả các công trình đang thi công, bao gồm cả xây dựng mới và cải tạo, thu hồi mô hình nhà phao nổi. Đồng thời hoàn thiện thủ tục lưu trú và vui chơi trước khi đưa vào sử dụng, hoạt động. Ngoài ra chủ sử dụng đất phải lập phương án sử dụng đất, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dừng các hoạt động quảng cáo.

Cách đây 1 tuần, khu đất trên đã được chuyển nhượng qua cho bà Lê Thị Trâm Anh ở TP HCM. Vào ngày 8-8, bà Trâm Anh có đơn kèm đề án gửi UBND phường Thanh Thuỷ, UBND TP Huế đề xuất hỗ trợ hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích để thực hiện dự án Farmstay kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp tại khu đất này.

