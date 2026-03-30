Nhan sắc đăng quang Miss World Vietnam 2025

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Phan Phương Oanh

Phan Phương Oanh 23 tuổi, từng được công chúng biết đến qua Hoa hậu Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 10. Thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 83-61-92 cm.

Trở lại sân chơi nhan sắc Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025), Phan Phương Oanh khiến fan nhan sắc bất ngờ bởi sự thăng hạng thấy rõ về sắc vóc.

Ngay từ vòng đầu tiên, Phan Phương Oanh đã tỏa sáng một cách nổi bật và được nhiều người theo dõi cuộc thi dự đoán "sẽ ẵm vương miện".

Quả thật, Phan Phương Oanh đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Người đẹp Hà Nội giữ phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Cận cảnh nhan sắc tân hoa hậu

Đáng nói, Phan Phương Oanh sở hữu một bảng thành tích nổi bật: Trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5, Trình độ tiếng Trung: HSK 3, Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân, GPA: 3.63/4.0, Đại sứ truyền thông của các sự kiện và chương trình tình nguyện do sinh viên tổ chức: Global Volunteer - AIESEC, Bản Lĩnh Marketer, Nghệ Rối... Cựu chủ tịch CLB Phan Đình Phùng Dance Club, Cùng đội đại diện THPT Phan Đình Phùng giành Quán quân giải đấu High School Best Dance Crew năm 2020.

Top 3 Miss World Vietnam 2025

Lê Phương Khánh Như là Á hậu 1. Cô 22 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TP HCM. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như từng đoạt quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố. Trước đó, cô là á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Á hậu 2 là Trương Tâm Như (2005) đến từ Huế. Thành tích nổi bật: Trình độ tiếng Anh: IELTS 8.0, Hoa Khôi trường Đại học FPT Đà Nẵng 2024, Founder của dự án "English Makes Life- Tiếng Anh cho Em" từ 2024 đến nay, Thành viên của nhóm dự án "SafeEdu- ứng dụng phòng chống ma túy và bạo lực học đường" của trường đại học FPT Đà Nẵng, Giải Nhì đội nhóm toàn quốc cuộc thi "Trường học không ma túy 2024" của Bộ Công An, Đại sứ truyền thông của Hội nghị Lãnh đạo trẻ- Mini Leadership Conference 2025 của AIESEC; Huế Model United Nations 2025; "Tân Binh Toàn Năng" 2025…

Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam, từ tháng 8 đến tháng 9

Đêm chung kết còn có sự tham dự của bà Julia Morley – Chủ tịch Miss World và đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri.

Bà Julia Morley cho biết Miss World dự kiến diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9 tới, với đêm chung kết vào ngày 5-9 tại Việt Nam. "Vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn ở bên trong, đó là tinh thần mà cuộc thi luôn hướng tới. Và sắp tới sẽ có hơn 130 thí sinh quốc tế đến Việt Nam tranh tài" - bà Julia Morley chia sẻ.