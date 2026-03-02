Cận cảnh nhiều nhà dân ở Đồng Nai nằm cheo leo bên mép vực do hạ cốt nền thi công đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cận cảnh nhiều nhà dân ở Đồng Nai nằm cheo leo bên mép vực do hạ cốt nền thi công đường

An Bình

(NLĐO)- 8 hộ dân sinh sống tại xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, nhà nằm cheo leo bên mép vực, không có đường đi sau khi đơn vị thi công mở rộng ĐT753

Lo lắng, bất an khi nhà ở nằm cheo leo bên vực sâu, trước đó ngày 15-1, các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng đã làm đơn tập thể phán ánh sự việc đến UBND xã Tân Lợi. Đồng thời, kiến nghị đơn vị thi công sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo lối đi cho người dân cũng như xem xét trách nhiệm, hỗ trợ bồi thường thiệt hại theo quy định cho các hộ bị ảnh hưởng.

- Ảnh 1.

Các ngôi nhà của người dân nằm cheo leo bên mép vực sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền nâng cấp, mở rộng đường ĐT753

Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, cho biết: Vừa qua, chính quyền địa phương cũng đã tiếp nhận kiến nghị phản ánh của 8 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 đoạn qua địa bàn xã. Sau khi nhận được phản ánh, địa phương đã đi khảo khát thực tế và xác định những phản ánh của người dân là đúng.

"Về phía xã, chúng tôi cũng đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư để thống nhất giải pháp, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại. Xã cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xem xét, có các biện pháp tốt nhất hỗ trợ cho bà con, đồng thời phối hợp các đơn vị rà soát và xây dựng lại phương án áp giá bồi thường theo đúng quy định"- bà Hiền cho hay.

Anh Dường A Ửng, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai cho biết: Trước đây, ngôi nhà của gia đình chỉ cách mặt đường chừng 1 mét, từ ngày đơn vị thi công múc đất để hạ cốt nền, ngôi nhà của gia đình anh mất hết đường đi, phải đi nhờ qua nhà hàng xóm. Không những thế, việc hạ cốt nền gần 6 m phía trước và bên hông, lại sát với chân tường khiến ngôi nhà nằm cheo leo bên mép vực, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Mưu sinh bằng việc kinh doanh quán tạp hóa, từ ngày đơn vị thi công hạ cốt nền đường để đảm bảo cao độ kỹ thuật, ngôi nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Cầm, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai bỗng chốc trở thành "ốc đảo" trên cao. Không có lối đi, gia đình chị đã phải nhờ đơn vị thi công móc đất bên cạnh để làm lối đi lên nhà.

"Từ ngày làm đường, quán tạp hóa của gia đình đành phải đóng cửa. Hiện nhà cách mặt đường gần 8 m, lại nằm sát mép vực, ở còn lo lắng, bất an nói gì đến việc kinh doanh buôn bán. Các cháu nhỏ đi học về chỉ biết đóng cửa ở trong nhà, không dám ra ngoài chơi vì sợ không may rơi xuống vực chỉ có chết. Mong muốn chính quyền các cấp xem xét làm sao cho dân đỡ khổ" - chị Cầm bức xúc nói.

Được biết dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 được phê duyệt đầu tư xây dựng vào cuối năm 2023. Dự án có chiều dài 13 km đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước, gồm 4 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư 480 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. Hiện dự án đang trong quá trình chạy nước rút để hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Ảnh 2.

Một ngôi nhà của người dân bị múc hạ cốt nền sát vách tường, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mất cứ lúc nào

- Ảnh 3.

Các ngôi nhà của người dân đều bị múc sát vách, mất hết đường đi nên việc di chuyển vào nhà gặp rất nhiều khó khăn

- Ảnh 4.

Tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình chị Cầm nằm cheo leo bên mép vực sau khi đơn vị thi công hạ cốt nền nâng cấp, mở rộng dự án

- Ảnh 5.

Anh Ửng bất an, lo lắng khi ngôi nhà của gia đình nằm ở độ cao hơn mặt đường hơn 6 m

- Ảnh 6.

Lo lắng vì nhà nằm bên bờ vực thẳng đứng, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp hỗ trợ để ổn định cuộc sống

 

Tin liên quan

CLIP: Nhóm thanh niên phá khoá nhà dân, lấy đi két sắt và 2 cây vàng

CLIP: Nhóm thanh niên phá khoá nhà dân, lấy đi két sắt và 2 cây vàng

(NLĐO) - Nhóm đối tượng lấy đi 1 két sắt, trong đó có hơn 2 cây vàng, cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà dân trộm 4 con chồn, 1 con gà

(NLĐO) - Đối tượng Lê Văn Chiến đột nhập vào nhà dân bắt trộm 4 con chồn và 1 gà rồi bỏ trốn vào cánh đồng rừng cây khi bị công an phát hiện

VIDEO: Ô tô đậu trước nhà dân bị người lạ che kín mặt đập phá

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ việc xe ô tô đậu trước nhà dân bị một đối tượng che mặt đập phá.

Dự án đầu tư xây dựng chính quyền địa phương tỉnh đồng nai đơn vị thi công nhà dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo