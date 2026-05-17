Bạn đọc

Cận cảnh nước sông Vàm Cỏ Đông chuyển màu đen trên cả một vùng rộng lớn, bốc mùi hôi

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Nước sông Vàm Cỏ Đông chuyển màu đen, bốc mùi hôi, lục bình phủ kín mặt sông khiến người dân lo nguồn nước ô nhiễm.

Video: Người dân ven sông Vàm Cỏ Đông bất an vì nước đen, hôi thối kéo dài

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ven sông Vàm Cỏ Đông tại xã Thạnh Đức, Long Thuận và khu vực cầu Bến Đình (Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) liên tục phản ánh tình trạng nguồn nước chuyển màu đen bất thường, bốc mùi hôi nồng nặc, cá nổi đầu và chết hàng loạt khiến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ghi nhận ngày 17-5 tại khu vực cầu Bến Đình – công trình giao thông kết nối huyện Bến Cầu và Gò Dầu, bắc qua sông Vàm Cỏ Đông – cho thấy nhiều đoạn sông chuyển sang màu đen đục. Lục bình ken dày phủ gần kín mặt nước, dòng chảy chậm.

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng nay và không phải lần đầu xuất hiện. Vào cùng thời điểm năm 2025, khu vực này cũng từng xảy ra hiện tượng nước sông và các tuyến kênh chuyển màu đen tương tự.

Ông Hoàng Thịnh (50 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức) cho biết năm nào nước sông Vàm Cỏ Đông cũng xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm. “Hàng năm vào khoảng tháng 4 đến tháng 5, nước sông Vàm Cỏ Đông thường xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên, năm nay mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây, nước đen hơn” - ông Thịnh nói.

Nước sông Vàm Cỏ Đông chuyển màu đen bất thường, bốc mùi hôi nồng nặc nhiều ngày qua.

Trong khi đó, ông Hoàng Thái, ngụ xã Thạnh Đức, cho hay tình trạng nước đen xuất hiện khoảng 10 ngày nay, lục bình trôi kín mặt sông. “Nước đen cũng khoảng 10 ngày nay rồi, lục bình trôi kín hết. Tôi đi vớt lục bình về để cho dế ăn, tuy nhiên nước hôi lắm nên không dám xuống vớt, chỉ đứng trên bờ thôi, chứ xuống đó về ngứa chịu không nổi” - ông Thái chia sẻ.

Người dân cho biết tình trạng nước đen và mùi hôi năm nay nghiêm trọng hơn nhiều năm trước.

Sống ven sông Vàm Cỏ Đông, chị Huỳnh Kim Đại cho biết khoảng một tuần trở lại đây, nước sông chuyển sang màu đen đặc như nhớt, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. "Nước rất đục và đen, buổi trưa thối chịu không nổi, tôi phải ở trong nhà suốt chứ ra ngoài hôi chịu không nổi” - chị Đại nói.


Theo chị Đại, hiện tượng cá chết xuất hiện với số lượng lớn trong những ngày gần đây càng khiến người dân thêm bất an và lo ngại nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Người dân địa phương cho biết điều đáng lo nhất là phần lớn hộ dân ven sông hiện vẫn sử dụng nước giếng khoan gần khu vực này cho sinh hoạt hằng ngày. Nhiều người lo ngại nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm và sức khỏe người dân.

Không chỉ người dân ven sông bị ảnh hưởng, nhiều hộ nông dân đang bước vào vụ gieo sạ hè thu cũng thấp thỏm vì buộc phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để cứu cây trồng trong điều kiện nắng hạn.

Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn, việc phải sử dụng nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm để tưới tiêu khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng. Anh cho biết nguồn nước bốc mùi hôi gắt, khó chịu nên người dân e ngại có thể chứa hóa chất hoặc các chất ô nhiễm gây ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là những loại hoa màu nhạy cảm. Anh Tuấn cũng cho biết hiện nhiều hộ dân không dám tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe. “Nhiều người hạn chế xuống kênh vì sợ nguồn nước ô nhiễm có thể gây bệnh nếu tình trạng này kéo dài” - anh Tuấn nói.

Người dân cho biết tình trạng nước ô nhiễm đã xuất hiện nhiều lần trong những năm gần đây, đặc biệt vào thời điểm bắt đầu vụ hè thu. Nhiều người nghi ngờ nguồn ô nhiễm xuất phát từ khu vực đầu nguồn và mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Trước tình trạng trên, ngày 17-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh cho biết đã tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại rạch Bảo, sông Vàm Cỏ Đông và hệ thống kênh dẫn nước vào các trạm bơm Long Khánh, Long Thuận, Bến Đình sau khi xuất hiện phản ánh về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Qua kiểm tra, ngành chức năng ghi nhận nhiều tuyến kênh dẫn nước đã nhiều năm chưa được nạo vét định kỳ. Trong đó, kênh dẫn về trạm bơm Long Thuận lần gần nhất được nạo vét vào năm 2010; trạm Long Khánh năm 2019 và trạm Bến Đình năm 2016.

Hiện mực nước trên các tuyến kênh xuống thấp, dòng chảy yếu, lục bình phát triển dày đặc làm giảm khả năng lưu thông và tự làm sạch của dòng nước.

Kết quả đo nhanh chất lượng nước mặt ngày 13-5 cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại nhiều vị trí ở mức rất thấp. Tại trạm bơm Long Thuận, DO chỉ đạt 0,65 mg/l; tại rạch Bảo trước khi chảy vào kênh dẫn đạt 0,5 mg/l; riêng đoạn sông Vàm Cỏ Đông trước khi chảy vào rạch Bảo chỉ đạt 0,28 mg/l, thấp hơn nhiều so với quy chuẩn chất lượng nước mặt.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng nước đen, bốc mùi hôi chủ yếu do bùn đáy, xác thực vật, lục bình và chất hữu cơ tích tụ lâu ngày. Ngoài ra, nguồn nước thải sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nước từ thượng nguồn đổ về cũng ảnh hưởng đến chất lượng nước sông.

Trước tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị khẩn trương nạo vét bùn đáy, trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy trên sông Vàm Cỏ Đông và các tuyến kênh dẫn nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.



