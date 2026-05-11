Tây Ninh chạy đua bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Tây Ninh chạy đua bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- UBND tỉnh Tây Ninh phát động 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm" nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tây Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM 2026 - Ảnh 1.

Tây Ninh thi đua “90 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo kế hoạch ban hành ngày 11-5, thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 15-5 đến 12-8-2026 tại 15 xã có tuyến đường đi qua, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 74,526 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 675 ha. Trong đó, phần mặt bằng tuyến chính khoảng 604 ha và 5 khu tái định cư khoảng 71 ha.

Theo lộ trình, chậm nhất ngày 15-6-2026, các đơn vị phải hoàn thành thu hồi đất, giải phóng toàn bộ mặt bằng của 5 khu tái định cư để bàn giao cho đơn vị thi công hạ tầng.

Đối với tuyến đường chính, đến ngày 30-6-2026 phải hoàn thành ít nhất 70% diện tích giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn tất công tác kê biên, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt cùng tỉ lệ 70%.

Đến ngày 12-8-2026, toàn bộ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường cho người dân phải hoàn thành 100%, bảo đảm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị thi công.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị tham gia thi đua sẽ được chấm theo thang điểm 100, dựa trên tiến độ thực hiện, diện tích bàn giao mặt bằng, chất lượng hồ sơ, công tác dân vận, phối hợp liên ngành và cải cách hành chính. Những đơn vị đạt từ 90 đến 100 điểm sẽ được xem xét khen thưởng.

Hiện nay, các xã có dự án đi qua đang triển khai kê biên, kiểm đếm và thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số địa phương đã bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần. Tây Ninh được giao thực hiện 3 dự án thành phần với chiều dài khoảng 78,3 km, bao gồm khoảng 3,8 km thuộc địa bàn TPHCM.

Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Tây Ninh có tổng mức đầu tư gần 25.000 tỉ đồng. Hai dự án xây dựng cao tốc theo phương thức PPP có tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án khoảng 39.556 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 75%, phần còn lại do tỉnh Tây Ninh cân đối; vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 28.714 tỉ đồng.


Tin liên quan

Hình hài tuyến đường Hồ Chí Minh hơn 2.200 tỉ đồng dần lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai

Hình hài tuyến đường Hồ Chí Minh hơn 2.200 tỉ đồng dần lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai

(NLĐO)- Sau nhiều năm dang dở, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc hoàn thiện, dần lộ diện khang trang

Lãnh đạo Tây Ninh yêu cầu gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3

(NLĐO)- Lãnh đạo Tây Ninh kiểm tra thực địa Vành đai 3, yêu cầu tăng tốc thi công, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án

Hình ảnh cầu Tây Long chờ ngày khai thác

(NLĐO)- Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc hoàn thiện, cầu Tây Long sắp nối liền Tây Ninh - Long An cũ

tỉnh Tây Ninh phong trào thi đua giải phóng mặt bằng tái định cư Vành đai 3 phương án bồi thường đơn vị thi công vành đai 4 Tây Ninh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo