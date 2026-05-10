Thời sự Đô thị

Hình hài tuyến đường Hồ Chí Minh hơn 2.200 tỉ đồng dần lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau nhiều năm dang dở, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang tăng tốc hoàn thiện, dần lộ diện khang trang

Sau gần hai thập kỷ chờ đợi, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang dần hiện rõ diện mạo hiện đại với những cung đường thẳng tắp, mặt nhựa rộng rãi và hàng loạt cây cầu quy mô bắc qua sông, kênh rạch.

Trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương để kịp đưa toàn tuyến vào khai thác trong năm nay.

Dự án đi qua các địa phương gồm: TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Được phê duyệt từ năm 2007 và khởi công năm 2009, dự án có tổng chiều dài khoảng 73 km, vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, công trình từng phải “đắp chiếu” nhiều năm do thiếu vốn. Đến cuối năm 2024, dự án được bố trí nguồn vốn trở lại và tái khởi động đồng loạt.

Theo ghi nhận, đoạn qua địa bàn TPHCM dài khoảng 31,5 km hiện là khu vực có tiến độ nhanh nhất. Tuyến đường mới mở rộng, thẳng tắp giữa những mảng xanh tạo nên diện mạo khang trang cho khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố.

Trên tuyến này, sáu cây cầu gồm: Kênh Phước Hòa, Cây Trường, Bà Tứ, Thị Tính, Suối Tre và Thanh An đã hoàn thành. Phần lớn mặt đường đã được thảm nhựa, sơn kẻ vạch, lắp đặt hệ thống biển báo và hộ lan an toàn giao thông.

Đặc biệt, cầu Thanh An bắc qua sông Sài Gòn trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn dự án. Công trình dài hơn 600 m, vốn đầu tư khoảng 180 tỉ đồng với 12 trụ cầu kiên cố.

Từ trên cầu, có thể quan sát toàn cảnh dòng sông uốn lượn cùng những mảng xanh ven bờ tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Ông Nguyễn Văn Tâm (người dân sống gần tuyến đường) cho biết: “Mấy năm trước khu vực này đi lại rất khó khăn, xe tải đông nên thường xuyên kẹt xe. Giờ thấy tuyến đường làm gần xong, bà con ai cũng mừng. Đường rộng, đẹp, kết nối thuận lợi thì việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa chắc chắn sẽ phát triển hơn nhiều”.

Bà Trần Thị Hoa (Sinh sống gần Quốc lộ22) chia sẻ: “Tôi thấy công trình làm rất nhanh trong thời gian gần đây. Tuyến đường này hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, nhất là kết nối từ Tây Ninh xuống TPHCM. Người dân cũng kỳ vọng khu vực xung quanh sẽ phát triển, đông đúc hơn trước”.

Tại đoạn qua Tây Ninh, hàng chục máy móc cùng công nhân đang tất bật thi công cấp phối đá dăm, lu lèn mặt đường để chuẩn bị thảm nhựa. Không khí thi công nhộn nhịp kéo dài suốt nhiều km.

Ngoài cầu Thanh An, toàn tuyến còn có 14 cây cầu gồm 11 cầu cải tạo và 3 cầu xây mới là Trảng Bàng, An Hòa, Rạch Nhum. Đến nay, các hạng mục lao lắp dầm đều đã hoàn thành, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Tại nút giao với Quốc lộ 22 trên địa bàn Tây Ninh, hệ thống đường dẫn, nền đường và cấp phối cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho công đoạn thảm nhựa đồng bộ.

Theo quy hoạch, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa sẽ có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn đầu, tuyến được khai thác với 2 làn xe trước khi tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch mới, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh với khu vực miền Tây Nam Bộ, đồng thời mở ra dư địa phát triển kinh tế, đô thị cho nhiều địa phương dọc tuyến.


Lãnh đạo Tây Ninh yêu cầu gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3

(NLĐO)- Lãnh đạo Tây Ninh kiểm tra thực địa Vành đai 3, yêu cầu tăng tốc thi công, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

(NLĐO) - Tuyến đường 4.800 tỉ đồng nối TPHCM - Tây Ninh đã nối thông hơn 14 km, sắp đưa vào khai thác, tăng kết nối liên vùng

Tây Ninh thay thế cán bộ nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp, Tây Ninh yêu cầu tăng tốc, siết kỷ luật, xử lý trách nhiệm để đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026

