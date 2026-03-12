HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cận cảnh pha "xấu chơi" của sao Chelsea ở Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Pedro Neto gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng khiến cầu thủ hai đội suýt lao vào ẩu đả trong trận Chelsea thua PSG 2-5 ở Champions League.

Tình huống Pedro Neto "bắt nạt" cậu bé nhặt bóng xảy ra ở những phút bù giờ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League rạng sáng 12-3 (giờ Hà Nội).

Thời điểm này, Chelsea đang nỗ lực tìm bàn gỡ khi bị dẫn 2-4. Trong lúc trận đấu trôi dần về những giây cuối, Neto tỏ ra sốt ruột khi bóng nằm ở khu vực đường biên, nơi một cậu bé nhặt bóng đang giữ.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 1.

Pedro Neto dùng cả 2 tay túm lấy cậu bé nhặt bóng trên sân PSG.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập tức tiến tới để lấy lại bóng nhằm nhanh chóng đưa trận đấu trở lại. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nóng nảy, anh đã đẩy mạnh khiến cậu bé ngã bật vào bảng quảng cáo phía ngoài sân.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 2.

Tiền vệ Chelsea đã xô ngã cậu bé nhặt bóng vào bảng quảng cáo.

Hành động mất kiểm soát này ngay lập tức khiến các cầu thủ PSG phản ứng dữ dội. Một số cầu thủ đội chủ nhà lập tức lao tới chất vấn Neto khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng và hai bên suýt xảy ra xô xát.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 3.

Các cầu thủ PSG sau đó đã lao vào bảo vệ cậu bé nhặt bóng của họ.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 4.

Tình huống suýt châm ngòi ẩu đả giữa các cầu thủ của 2 đội.

Trong bóng đá, việc cầu thủ tìm cách lấy lại bóng nhanh từ đội ngũ hỗ trợ bên ngoài sân là điều không hiếm, đặc biệt khi đội bóng đang cần ghi bàn. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của Neto trong tình huống này đã vượt quá giới hạn cần thiết.

Không lâu sau pha tranh cãi, PSG ghi thêm một bàn thắng để ấn định chiến thắng 5-2, khiến đại diện nước Anh rơi vào thế bất lợi lớn trước trận lượt về.

Trước khi xảy ra sự cố, Neto đã có đóng góp đáng kể cho Chelsea. Anh chính là người kiến tạo để Enzo Fernández ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57. 

Dù vậy, khoảnh khắc nóng nảy cuối trận đã phần nào làm lu mờ màn trình diễn của cầu thủ này. Đáng chú ý, Neto không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào từ trọng tài sau pha xô đẩy gây tranh cãi.

Sau trận đấu, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng thể hiện sự hối hận. Anh tiến tới xin lỗi cậu bé nhặt bóng, tặng chiếc áo đấu của mình và ôm cậu bé như một cách xoa dịu tình huống.

Chia sẻ với báo chí, Neto nói: "Đó chỉ là khoảnh khắc nóng nảy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu bé".

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 5.

Kết thúc trận đấu, Pedro Neto đã đến xin lỗi cậu bé nhặt bóng.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 6.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn tặng áo đấu cho cậu.

Sự việc cũng khiến nhiều người nhớ lại vụ việc nổi tiếng của cựu tiền đạo Eden Hazard năm 2013. Cựu ngôi sao Chelsea cũng đá vào một cậu bé nhặt bóng trong trận bán kết EFL Cup gặp Swansea City.

Khi đó, cầu thủ người Bỉ phải nhận thẻ đỏ và bị treo giò 3 trận.

Cận cảnh pha “xấu chơi” của sao Chelsea ở Champions League - Ảnh 7.

Sự cố của Neto khiến người hâm mộ liên tưởng vụ việc liên quan tới cựu tiền đạo Eden Hazard cách đây 13 năm. Hành vi "xấu chơi" với cậu bé nhặt bóng khi đó khiến cựu danh thủ người Bỉ bị thẻ đỏ và treo giò 3 trận.

So với đàn anh, Neto may mắn hơn khi không bị xử phạt ngay trong trận. Tuy vậy, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), cơ quan này vẫn có thể xem xét lại tình huống và đưa ra án phạt bổ sung nếu cần thiết.

Trong khi đó, thất bại 2-5 khiến Chelsea đối mặt nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về nếu muốn lật ngược tình thế để giành vé vào tứ kết Champions League.

