Thể thao

Champions League nhiều gam màu trái ngược

Đông Linh

Các đội bóng lớn gây thất vọng và nhóm đại diện Ngoại hạng Anh khởi đầu không suôn sẻ là điểm nhấn của 4 cặp đấu tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Chỉ 4 trận đấu đầu tiên đã mang đến bức tranh Champions League nhiều gam màu trái ngược: Ở những cặp đấu được cho là có sự khác biệt về đẳng cấp, kết quả phần nào phản ánh đúng tương quan lực lượng nhưng tỉ số quá chênh lệch thực sự mang đến nhiều bất ngờ.

Trên sân nhà, Atletico Madrid thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường châu Âu khi áp đảo Tottenham bằng chiến thắng cách biệt 5-2. Đội bóng của HLV Diego Simeone duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tận dụng tốt những cơ hội phản công để sớm tạo lợi thế lớn trước trận lượt về. 

Tương tự, cuộc đối đầu giữa Atalanta và Bayern Munich cũng diễn ra không khớp với những dự đoán ban đầu, tức đại diện Serie A thua mà thua quá thảm. Nhà vô địch Bundesliga cho thấy đẳng cấp vượt trội khi kiểm soát thế trận và xác lập tỉ số 6-1 như kết quả một ván tennis trên sân khách. Khoảng cách quá lớn tạo ra ở lượt đi giúp Bayern nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Champions League nhiều gam màu trái ngược - Ảnh 1.

Barcelona (giữa) may mắn thoát hiểm trên sân của Newcastle lượt đi vòng 1/8. (Ảnh: BARCELONAFC)

Trái với những trận đấu một chiều kể trên, hai "đại gia" châu Âu gây thất vọng não nề ở lần xuất quân này. Cú sốc đáng chú ý nhất là thất bại 0-1 của Liverpool trên sân của Galatasaray. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Istanbul, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu đầy quyết tâm và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng quan trọng. Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, đồng thời bộc lộ không ít khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Barcelona cũng trải qua trận đấu vất vả khi đến làm khách tại sân của Newcastle. Đại diện La Liga kiểm soát thế trận phần lớn thời gian nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và giàu thể lực của đội bóng Anh. Kết quả hòa 1-1 thót tim khiến Barcelona thở phào, dẫu sao cũng không khiến họ quá bất lợi trước trận lượt về trên sân nhà sau một tuần nữa.

Lịch sử Champions League từng chứng kiến không ít cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở vòng knock-out. Khoảng cách sau lượt đi dù lớn hay nhỏ vẫn chưa phải dấu chấm hết cho các đội bóng cho dù về lý thuyết, kết quả lượt đi cũng phần nào định hình cục diện, đủ để màn tái đấu trở nên "nóng" hơn bao giờ hết nếu các bên muốn tiếp tục hành trình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Champions League Ngoại hạng Anh Atletico Madrid Tottenham Atalanta Bayern Munich HLV Diego Simeone
