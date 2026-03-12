HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Chỉ vào sân ở 2/3 thời gian cuối trận, Khvicha Kvaratskhelia với cú đúp "thần thánh" đã thực sự nhấn chìm Chelsea với tỉ số 5-2 tại Parc des Princes.

Cuộc đối đầu được chờ đợi tại Paris rạng sáng 12-3 diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, tái hiện phần nào bầu không khí căng thẳng của trận chung kết FIFA Club World Cup hồi năm ngoái mà Chelsea là đội chiến thắng. 

Khát khao đòi lại món nợ cũ trên đất Mỹ là động lực vô cùng mạnh mẽ, giúp PSG đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Chelsea.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 1.

PSG tạo sức ép khủng khiếp sang phần sân Chelsea ngay từ đầu

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà phá vỡ được thế bế tắc ở phút 16. Từ pha đánh đầu trả bóng của Joao Neves ở phía cột xa, Bradley Barcola tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng dội xà ngang rồi cuộn luôn vào lưới, mở tỉ số cho PSG. Ở tình huống này, thủ thành Filip Jorgensen hoàn toàn bất lực với việc cản phá cứu thua.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Bradley Barcola và pha bóng mở tỉ số cho PSG

Đội bóng Pháp tiếp tục dồn ép và suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của Ousmane Dembélé bị thủ môn Jørgensen xô ra trúng cột dọc. Chelsea dần lấy lại thế trận và nhịp độ màn so tài căng thẳng hẳn lên.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 3.

Malo Gusto nhanh chóng gỡ hòa cho Chelsea

Phút 34, đường chuyền dài của Enzo Fernández đưa bóng đến vị trí của Malo Gusto và hậu vệ người Pháp tung cú sút chìm xuyên qua thủ môn Matvey Safonov, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 4.

Ousmane Dembele đưa PSG vượt lên cuối hiệp 1

Tuy nhiên, lợi thế của Chelsea chỉ tồn tại rất ngắn. Phút 41, PSG phản công nhanh và Ousmane Dembélé băng xuống dứt điểm gọn gàng, tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà – chỉ ít giây sau khi Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phần sân đối diện.

Bước sang hiệp hai, HLV Liam Rosenior liên tục đốc thúc Chelsea gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 57 khi Pedro Neto bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang chuẩn xác để Enzo Fernández dứt điểm cận thành, san bằng tỉ số 2-2.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 5.

Enzo Fernandez gỡ hòa 2-2 cho Chelsea, nhưng...

Trận đấu trở nên hấp dẫn với thế trận đôi công. Trước tình hình đó, HLV Luis Enrique buộc phải tung thêm Khvicha Kvaratskhelia vào sân và quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 70, ngôi sao người Georgia kiến tạo cho Vitinha thực hiện cú lốp bóng tinh tế, sau sai lầm của thủ môn Jørgensen, giúp PSG vượt lên 3-2.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 6.

Sai lầm của thủ môn Jorgensen trao cơ hội cho Vitinha

Chelsea suýt gỡ hòa khi João Pedro đưa bóng vào lưới ở cự ly gần, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 7.

Những khoảnh khắc chói sáng của Kvaratskhelia

Phút 86, Kvaratskhelia tự mình ghi tên lên bảng tỉ số với cú cứa lòng tuyệt đẹp từ cánh trái, nâng tỉ số lên 4-2 và khiến khán đài Parc des Princes bùng nổ. 

Chưa dừng lại ở đó, trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, tiền vệ người Georgia tiếp tục có mặt đúng lúc để đệm bóng từ đường căng ngang của Achraf Hakimi, ấn định chiến thắng 5-2 cho PSG.

Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League - Ảnh 8.

Ngôi sao người Georgia nhận luôn giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Chiến thắng đậm giúp PSG nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân Stamford Bridge tuần tới, trong khi Chelsea sẽ phải đối mặt nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu muốn lật ngược tình thế.

PSG thắng nghẹt thở Marseille, Siêu cúp Pháp về Paris

PSG thắng nghẹt thở Marseille, Siêu cúp Pháp về Paris

(NLĐO) – Gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+5 để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu, PSG vượt qua đại kình địch Marseille để lần thứ 14 sở hữu danh hiệu Siêu cúp Pháp.

Thủ môn đẩy 4 quả luân lưu, PSG vô địch Intercontinental Cup 2025

(NLĐO) - Thủ môn số 2 Matvey Safonov cản được 4 cú sút luân lưu của các cầu thủ Flamengo, giúp nhà vô địch châu Âu PSG đăng quang ở Intercontinental Cup 2025.

Cổ động viên Paris tràn ngập New York, Chelsea mơ lật đổ PSG ở chung kết

(NLĐO) – PSG đã tặng gói du lịch trị giá 500 euro, đưa hàng nghìn CĐV Pháp có mặt tại New York để cổ vũ cho đội ở chung kết Club World Cup với Chelsea.

Khvicha Kvaratskhelia Chelsea Enzo Fernandez lượt đi vòng 1/8 Champions League PSG Vitinha PSG 5-2 Chelsea
