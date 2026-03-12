Chelsea thua thảm trên đất Pháp, PSG mơ vé tứ kết Champions League

Cuộc đối đầu được chờ đợi tại Paris rạng sáng 12-3 diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, tái hiện phần nào bầu không khí căng thẳng của trận chung kết FIFA Club World Cup hồi năm ngoái mà Chelsea là đội chiến thắng.

Khát khao đòi lại món nợ cũ trên đất Mỹ là động lực vô cùng mạnh mẽ, giúp PSG đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành Chelsea.



PSG tạo sức ép khủng khiếp sang phần sân Chelsea ngay từ đầu

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà phá vỡ được thế bế tắc ở phút 16. Từ pha đánh đầu trả bóng của Joao Neves ở phía cột xa, Bradley Barcola tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng dội xà ngang rồi cuộn luôn vào lưới, mở tỉ số cho PSG. Ở tình huống này, thủ thành Filip Jorgensen hoàn toàn bất lực với việc cản phá cứu thua.

Bradley Barcola và pha bóng mở tỉ số cho PSG

Đội bóng Pháp tiếp tục dồn ép và suýt nhân đôi cách biệt khi cú sút của Ousmane Dembélé bị thủ môn Jørgensen xô ra trúng cột dọc. Chelsea dần lấy lại thế trận và nhịp độ màn so tài căng thẳng hẳn lên.

Malo Gusto nhanh chóng gỡ hòa cho Chelsea

Phút 34, đường chuyền dài của Enzo Fernández đưa bóng đến vị trí của Malo Gusto và hậu vệ người Pháp tung cú sút chìm xuyên qua thủ môn Matvey Safonov, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ousmane Dembele đưa PSG vượt lên cuối hiệp 1

Tuy nhiên, lợi thế của Chelsea chỉ tồn tại rất ngắn. Phút 41, PSG phản công nhanh và Ousmane Dembélé băng xuống dứt điểm gọn gàng, tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà – chỉ ít giây sau khi Cole Palmer bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phần sân đối diện.

Bước sang hiệp hai, HLV Liam Rosenior liên tục đốc thúc Chelsea gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 57 khi Pedro Neto bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang chuẩn xác để Enzo Fernández dứt điểm cận thành, san bằng tỉ số 2-2.

Enzo Fernandez gỡ hòa 2-2 cho Chelsea, nhưng...

Trận đấu trở nên hấp dẫn với thế trận đôi công. Trước tình hình đó, HLV Luis Enrique buộc phải tung thêm Khvicha Kvaratskhelia vào sân và quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 70, ngôi sao người Georgia kiến tạo cho Vitinha thực hiện cú lốp bóng tinh tế, sau sai lầm của thủ môn Jørgensen, giúp PSG vượt lên 3-2.

Sai lầm của thủ môn Jorgensen trao cơ hội cho Vitinha

Chelsea suýt gỡ hòa khi João Pedro đưa bóng vào lưới ở cự ly gần, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Những khoảnh khắc chói sáng của Kvaratskhelia

Phút 86, Kvaratskhelia tự mình ghi tên lên bảng tỉ số với cú cứa lòng tuyệt đẹp từ cánh trái, nâng tỉ số lên 4-2 và khiến khán đài Parc des Princes bùng nổ.

Chưa dừng lại ở đó, trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, tiền vệ người Georgia tiếp tục có mặt đúng lúc để đệm bóng từ đường căng ngang của Achraf Hakimi, ấn định chiến thắng 5-2 cho PSG.

Ngôi sao người Georgia nhận luôn giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Chiến thắng đậm giúp PSG nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân Stamford Bridge tuần tới, trong khi Chelsea sẽ phải đối mặt nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu muốn lật ngược tình thế.