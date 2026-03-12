HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
“Điều kỳ lạ” với 6 đại diện Anh qua lượt đi vòng 1/8 Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) – Cả 6 đại diện Ngoại hạng Anh đều không giành chiến thắng, thậm chí nhiều đội còn thua đậm ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025-2026.

Lượt đi vòng 16 đội đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-3 (giờ Hà Nội), mang đến nỗi thất vọng lớn cho bóng đá Anh khi cả 6 đại diện ra sân đều không giành được chiến thắng.

Thậm chí, nhiều đội bóng đến từ Ngoại hạng Anh còn rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng trước trận lượt về, khiến cơ hội góp mặt ở tứ kết trở nên mong manh.

Thất bại đáng chú ý nhất thuộc về Man City khi gục ngã 0-3 trước Real Madrid tại sân Bernabeu. Đại diện Tây Ban Nha chơi áp đảo và tận dụng tốt cơ hội, đẩy Man City vào thế khó trước trận lượt về.

“Điều kỳ lạ” với 6 đại diện Anh ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với thử thách cực kỳ khó khăn ở trận lượt về tiếp Real Madrid. Ảnh: PA

Một đại diện khác của bóng đá Anh là Chelsea cũng trải qua trận đấu đáng quên khi thua 2-5 trước PSG. Hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn khiến đội bóng thành London liên tục bị trừng phạt và phải đối mặt nhiệm vụ rất nặng nề ở trận lượt về.

“Điều kỳ lạ” với 6 đại diện Anh ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 2.

Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn Bayer Leverkusen ở lượt về. Ảnh: EPA Chelsea thảm bại trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Shutterstock Editorial

Tình cảnh của Tottenham thậm chí còn ảm đạm hơn cả, không chỉ bởi ở kết quả mà còn ở yếu tố tinh thần. "Gà trống" nhận vô số chỉ trích khi thất bại 2-5 trên sân của Atletico Madrid, trong trận đấu mà đại diện Tây Ban Nha tỏ ra vượt trội.

Trong khi đó, Liverpool cũng gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân của Galatasaray. Dù cách biệt không lớn, kết quả này vẫn khiến đại diện vùng Merseyside chịu áp lực khi bước vào trận lượt về.

Hai đội bóng còn lại của Anh là Arsenal và Newcastle United có kết quả khả quan hơn đôi chút nhưng vẫn chưa thể tạo lợi thế.

Arsenal hòa 1-1 trên sân của Bayer Leverkusen, còn Newcastle cũng chia điểm cùng Barcelona khi trận đấu khép lại với tỉ số tương tự. Với kết quả này, cục diện hai cặp đấu vẫn rất khó đoán trước trận lượt về.

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi bóng đá Anh trải qua một lượt đấu Champions League mà không có bất kỳ chiến thắng nào, dù có tới 6 đại diện góp mặt. 

Một điểm đáng lo khác là hàng thủ của các đội bóng Anh bộc lộ nhiều vấn đề. Chỉ trong lượt đi, 6 đại diện đã để thủng lưới tới 16 bàn, trong đó Chelsea và Tottenham cùng nhận 5 bàn thua.

Với kết quả hiện tại, Man City, Chelsea và Tottenham là những đội đối mặt áp lực lớn nhất. Họ buộc phải tạo ra màn lội ngược dòng kinh điển nếu muốn giành vé vào tứ kết.

Newcastle cũng đối diện nhiều khó khăn khi lượt về phải đá trên sân Nou Camp của Barcelona.

Liverpool dù thua 0-1 lượt đi nhưng vẫn còn nhiều hy vọng bởi thực lực đại diện Thổ Nhĩ Kỳ "không phải quá mạnh", hơn nữa đại diện Anh còn được chơi trên sân nhà Anfield.

Xét cho cùng, khả năng đi tiếp của "Pháo thủ London" vẫn sáng nhất trong 6 đội bóng Anh, nếu dựa vào phong độ, chiều sâu đội hình cũng lợi thế sân nhà ở lượt về với Bayer Leverkusen.

“Điều kỳ lạ” với 6 đại diện Anh ở lượt đi vòng 1/8 Champions League - Ảnh 3.

Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn Bayer Leverkusen ở lượt về. Ảnh: EPA

Liverpool Man City Ngoại hạng Anh Arsenal Chelsea bóng đá Anh Tottenham Newscatle Champions League
