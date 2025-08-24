VIDEO: Biển người "gặp mưa thì đội mưa, gặp nắng thì đội nắng" xem tổng hợp luyện diễu binh

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại ngã tư Chu Văn An- Trần Phú, trời mưa từ đầu giờ chiều nhưng lượng người kéo đến ngày càng đông, khiến hai bên đường chật kín. Hàng nghìn người dân và du khách vẫn kiên trì ngồi chờ dù trời mưa từ đầu giờ chiều, để theo dõi tổng hợp luyện lần 2 trước lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Clip biển người đội mưa chào đón tổng hợp luyện diễu binh A80

Nhiều gia đình có mặt từ trưa, mang theo áo mưa, nón, bạt trải để giữ chỗ đẹp. Chị Nguyễn Thị Giang (ngụ tỉnh Thanh Hóa) đến Hà Nội lúc 11 giờ trưa, đi cùng các con và cháu, cảm thấy rất tự hào là người con Việt Nam.

"Vì 80 năm mới có một lần, nên mình quyết chờ đến 8 giờ tối xem diễu binh. Bằng tinh thần yêu nước, mình gặp mưa thì đội mưa, gặp nắng thì đội nắng. Trước khi đi mình chuẩn bị áo mưa, mũ, nón, bạt để ngồi, mong muốn được thấy tất cả các đoàn diễu binh"- chị Giang chia sẻ

Tại ngã đường Thanh Niên - Yên Phụ - Nghi Tàm, hàng ngàn người đã đến đứng kín vỉa hè từ rất sớm. Từ 13 giờ, chị Nguyễn Thị Loan (Đông Anh, Hà Nội) cùng gia đình đã có mặt sát hàng rào ở vị trí thuận lợi để chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Hình ảnh người dân đội mưa chờ đón tổng hợp luyện đại lễ A80

biển người đội mưa chào đón tổng hợp luyện diễu binh A80

Nhiều bạn trẻ, người dân háo hứng chờ đón tới giờ xem tổng hợp luyện

Hàng ngàn người ngồi chật kín các tuyến đường, vỉa hè, nơi sẽ có các đoàn diễn binh đi qua

Cờ đỏ sao vàng nhuốm đỏ phố phường Hà Nội

Các bạn trẻ tạo dáng trước ống kính

Người dân háo hức chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đại lễ A80



