Du lịch xanh Tiêu điểm

Cận cảnh tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam, chở theo 2.500 du khách

Ngọc Giang

(NLĐO)- Celebrity Solstice, tàu du lịch hiện đại bậc nhất thế giới chở theo 2.500 du khách hành trình khám phá TPHCM và các vùng lân cận

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 1.

Ngày 4-12, tàu du lịch quốc tế Celebrity Solstice thuộc hãng Celebrity Cruises (quốc tịch Malta) chở gần 3.000 hành khách và thuyền viên đã cập Cảng tổng hợp Thị Vải (phường Phú Mỹ, TPHCM), bắt đầu hành trình tham quan nhiều điểm đến tại Việt Nam. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức đón tiếp và cung cấp các chương trình tham quan trong ngày cho đoàn khách.

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 2.

Theo Saigontourist, trong hơn 1.400 khách rời tàu, khoảng 75% lựa chọn khám phá các điểm đến tại TPHCM; số còn lại phân chia thành nhiều nhóm đi thăm miền Tây hoặc khu vực phía Đông TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

VIDEO: Cận cảnh tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam, mang theo 2.500 du khách

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 3.

Những điểm đến được ưa chuộng gồm Hội trường Thống Nhất, Bưu điện TP, Chợ Bến Thành; tour Mỹ Tho - Tiền Giang trải nghiệm văn hóa sông nước; hoặc các tuyến đi Vũng Tàu với Tượng Chúa Kitô, Niết Bàn Tịnh Xá, Đình Thần Thắng Tam, Bạch Dinh…

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 4.

Một số du khách chọn trải nghiệm tour đồng quê, ghé thăm các làng nghề truyền thống như làm bánh tráng, nấu rượu, chợ Hòa Long, nhà cổ Long Điền… để tìm hiểu đời sống và văn hóa địa phương. Ngoài ra, tour đến Củ Chi cũng được nhiều khách quốc tế quan tâm, đặc biệt là hoạt động khám phá hệ thống địa đạo.

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 5.

Trong năm 2025, Celebrity Solstice đã nhiều lần đưa khách quốc tế đến Việt Nam. Con tàu này cũng là tàu khách quốc tế đầu tiên cập TPHCM ngay sau Tết Nguyên đán 2025 và gần nhất ghé cảng vào trung tuần tháng 11.

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 6.

Tàu Celebrity Solstice do hãng Celebrity Cruises – thành viên của Royal Caribbean Cruises Ltd. vận hành, sở hữu sức chứa khoảng 2.850 khách. Con tàu gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế sáng tạo, nổi bật với bãi cỏ thật trên boong, xưởng thổi thủy tinh dành cho các buổi trình diễn nghệ thuật và giếng trời cao tạo không gian mở khoáng đạt cho du khách.

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 7.
Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 8.
Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 9.

Celebrity Solstice được đóng tại nhà máy Meyer Werft (Đức) với chi phí 750 triệu USD và hạ thủy năm 2008. Tàu dài hơn 317 m, rộng 36,8 m, cao 15 tầng, tích hợp nhiều công nghệ tiết kiệm năng lượng như hệ thống quang điện, lớp phủ thân tàu đặc biệt và hệ thống chiếu sáng tối ưu.

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 10.
Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 11.
Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 12.

Bên trong tàu là hệ thống tiện ích phong phú phục vụ du khách trong suốt hành trình: Nhà hát có sức chứa hơn 800 người, khu vực cỏ xanh trên boong để tổ chức hoạt động ngoài trời, chuỗi nhà hàng quốc tế, phòng tập thể dục hiện đại, hồ bơi trong nhà và các bồn tắm nước nóng mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam mang theo 2 . 500 Du khách khám phá TPHCM - Ảnh 13.

Celebrity Solstice đang trong hành trình dài ngày khởi hành từ Singapore, đi qua Thái Lan (Phuket, Bangkok) trước khi đến Việt Nam với các điểm dừng Phú Mỹ, Chân Mây (Huế) và Hạ Long. Đến 20 giờ ngày 4-12, tàu rời Cảng tổng hợp Thị Vải để tiếp tục hành trình ra miền Trung và miền Bắc, trước khi kết thúc chuyến đi tại Hồng Kông (Trung Quốc).

