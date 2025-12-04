Cận cảnh tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam, chở theo 2.500 du khách

VIDEO: Cận cảnh tàu Celebrity Solstice trở lại Việt Nam, mang theo 2.500 du khách
Celebrity Solstice được đóng tại nhà máy Meyer Werft (Đức) với chi phí 750 triệu USD và hạ thủy năm 2008. Tàu dài hơn 317 m, rộng 36,8 m, cao 15 tầng, tích hợp nhiều công nghệ tiết kiệm năng lượng như hệ thống quang điện, lớp phủ thân tàu đặc biệt và hệ thống chiếu sáng tối ưu.
Bên trong tàu là hệ thống tiện ích phong phú phục vụ du khách trong suốt hành trình: Nhà hát có sức chứa hơn 800 người, khu vực cỏ xanh trên boong để tổ chức hoạt động ngoài trời, chuỗi nhà hàng quốc tế, phòng tập thể dục hiện đại, hồ bơi trong nhà và các bồn tắm nước nóng mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Bình luận (0)