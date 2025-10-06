HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Đà Nẵng đón tàu du lịch quốc tế chở gần 2.500 du khách Trung Quốc đến tham quan

B.Vân

(NLĐO) - Tàu Adora Mediterranea đưa gần 2.500 du khách Trung Quốc đến Đà Nẵng, mở rộng dòng khách tàu biển đến thành phố.

Ngày 6-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết tàu biển Adora Mediterranea khởi hành từ Quảng Châu (Trung Quốc) vừa cập cảng Tiên Sa, đưa gần 2.500 du khách Trung Quốc đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố.

Theo lịch trình, du khách sẽ tham gia các chương trình khám phá nổi bật như City tour Đà Nẵng, Sun World Ba Na Hills, thánh địa Mỹ Sơnphố cổ Hội An.

Đà Nẵng đón gần 2 . 500 Du khách Trung Quốc từ tàu biển Adora Mediterranea - Ảnh 1.

Tàu biển Adora Mediterranea khởi hành từ Quảng Châu (Trung Quốc) vừa cập cảng Tiên Sa ngày 6-10

Tại khu vực Công viên APEC (đường 2-9, phường Hải Châu), thành phố bố trí điểm đón – trả khách bằng shuttle bus, cùng gian thông tin du lịch giới thiệu điểm đến, cung cấp miễn phí bản đồ và tư vấn hành trình tham quan các địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Chợ Hàn, Nhà thờ Con Gà, Chùa Linh Ứng Sơn Tràbiển Mỹ Khê.

Đà Nẵng đón gần 2 . 500 Du khách Trung Quốc từ tàu biển Adora Mediterranea - Ảnh 2.

Du khách trên tàu sẽ tham quan các địa điểm nổi tiếng ở TP Đà Nẵng

Trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng đã đón 40.175 lượt khách du lịch đường biển, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước, với 35 chuyến tàu cập cảng Tiên Sa. Dự kiến cả năm 2025, thành phố sẽ đón 48 chuyến tàu, tương đương hơn 57.000 lượt khách, tăng 35,7% so với năm 2024.

Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và môi trường du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng và các địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ, góp phần giữ gìn hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến thân thiện, văn minh trong mắt du khách quốc tế.

Trước đó, tối 2-10, Đà Nẵng vừa đón chuyến bay CZ8155 của China Southern Airlines từ Thâm Quyến (Trung Quốc) chở hơn 170 hành khách, đánh dấu sự trở lại của hãng sau hơn 5 năm tạm dừng.

Sự kiện được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường khách Trung Quốc – nhóm du khách quốc tế lớn thứ 2 của Đà Nẵng. Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết việc mở lại đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng, giúp tăng cường kết nối, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch.

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng làm tuyến kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng làm tuyến kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

(NLĐO) – Tuyến đường mới sẽ hoàn thiện mạng lưới vành đai phía Tây– Nam, tạo trục giao thông chiến lược kết nối Khu Công nghệ cao với cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Đà Nẵng lập tổ công tác chuyên trách vụ tranh chấp tại dự án New Danang City

(NLĐO) - Thanh tra Đà Nẵng đã lập tổ công tác đặc biệt để trực tiếp tiếp dân, xử lý tranh chấp tại dự án New Danang City của Công ty Phú Gia Thịnh.

Lãnh đạo Đà Nẵng sang Hà Lan xúc tiến dự án sân bay quốc tế Chu Lai

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có chuyến công tác tại Hà Lan và giới thiệu về dự án sân bay quốc tế Chu Lai với Công ty NACO

