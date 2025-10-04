Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 Matmo, chiều 4-10, TP Hải Phòng đã họp khẩn triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, tàu thuyền, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu.

Cảnh sát đường thủy nhắc nhở người dân mặc áo phao khi qua phà

Tại buổi họp, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP tổ chức trực ban 24/24 giờ, huy động toàn bộ lực lượng kiểm tra, giám sát hệ thống 43 tuyến đê với tổng chiều dài 790 km, đặc biệt là 75 điểm xung yếu. Các địa phương phải tổ chức tuần tra, canh gác đê điều theo cấp báo động, chủ động tiêu nước đệm, chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ".

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an TP Hải Phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; Bộ đội Biên phòng thông báo, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân về nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, Sở Công thương phải đảm bảo điện, hàng hóa thiết yếu; Sở Xây dựng cắt tỉa cây xanh, kiểm tra công trình có nguy cơ mất an toàn; Sở Y tế chuẩn bị thuốc men, phương án cấp cứu, di dời bệnh nhân khi cần thiết.

Ông Trần Văn Quân nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là "không để bất ngờ, không để thiệt hại về người và tài sản", yêu cầu các địa phương báo cáo kịp thời, xử lý nhanh mọi tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mọi diễn biến của bão số 11.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, đến 12 giờ ngày 4-10, sở đã huy động 160 cán bộ quản lý đê chuyên trách triển khai kiểm tra toàn bộ 43 tuyến đê trên địa bàn thành phố với tổng chiều dài 790,1 km, trong đó có 58,2 km đê biển, 127,9 km đê cửa sông và 604 km đê sông. Thành phố hiện có 75 vị trí trọng điểm xung yếu, đều đã được các xã, phường xây dựng phương án bảo vệ cụ thể. Các công ty khai thác công trình thủy lợi đã sẵn sàng phương án tiêu thoát nước, hạ thấp mực nước đệm, bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi mưa lớn xảy ra.

Về sản xuất nông nghiệp, Hải Phòng có hơn 80.700 ha lúa mùa, 23.900 ha nuôi trồng thủy sản, 10.662 ô lồng bè trên sông và biển, cùng gần 4.000 trang trại chăn nuôi. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương, ngành chức năng khẩn trương tiêu nước đệm, gia cố chuồng trại, chằng chống nhà xưởng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong vùng có nguy cơ ngập úng.

Đối với tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã hoàn thành công tác kiểm đếm, thông báo cho 1.603 phương tiện với 4.488 lao động, cùng 171 lồng bè và 3 chòi canh biết hướng di chuyển của bão để chủ động tránh trú an toàn. Đến 11 giờ ngày 4-10, toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn đều đã liên lạc được, không còn phương tiện mất kết nối.

Tại các khu du lịch, đến trưa 4-10, đặc khu Cát Hải có 4.557 khách lưu trú (3.115 khách quốc tế), phường Đồ Sơn có 559 khách (24 khách Trung Quốc), các cơ sở lưu trú đều đã được thông báo để chủ động phương án di chuyển, đảm bảo an toàn cho du khách.

Công an đặc khu Cát Hải vận động ngư dân sơ tán lên bờ tránh bão

Cũng trong chiều 4-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP Hải Phòng đã có thông báo cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 17 giờ, ngày 4-10.

Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh; bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu. Các công việc này phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 4-10.

Cùng với đó, kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn (trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế).