Quốc tế

Cận cảnh tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân

Hải Hưng

(NLĐO) - Hải quân Nam Phi cùng các tàu chiến của Trung Quốc, Nga và Iran tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Ý chí vì hoà bình” nhằm “bảo vệ hàng hải”.

Cuộc tập trận do Nam Phi đăng cai, diễn ra từ ngày 9 đến 16-1 (giờ địa phương), theo Daily Maverick. Tờ báo Nam Phi này cho biết cuộc tập trận được gọi là tập trận hải quân "BRICS+".

Nhiều tàu chiến, tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu tiếp tế .. của Trung Quốc, Nga và Iran hiện đã cập cảng vịnh False của Nam Phi.

Cuộc tập trận được chính phủ Nam Phi chính thức công bố ngày 30-12 năm ngoái, với chủ đề: "Hành động chung nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển". 

Theo tuyên bố của Johannesburg, chủ đề này thể hiện cam kết chung của các lực lượng hải quân tham gia trong việc bảo vệ tuyến hàng hải, tăng cường phối hợp tác chiến và thúc đẩy hợp tác vì an ninh biển.

Hình ảnh các tàu tham gia tập trận. Ảnh: Daily Maverick

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 1.

Hai tàu hải quân Trung Quốc gồm tàu khu trục Tangshan ở phía trước và tàu tiếp tế Taihu phía sau ở ngoài khơi bãi biển Fish Hoek – Nam Phi. Ảnh: Brenton Geach

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 2.

Tàu chiến IRIS Makran của Iran và tàu khu trục Tangshan 122 của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Simon's Town – Nam Phi. Ảnh: Brenton Geach

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 3.

Tàu SAS Amatola của Nam Phi trong quân cảng. Ảnh: Brenton Geach

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 4.

Cờ Iran và Trung Quốc trên hai tàu hải quân tại Căn cứ Hải quân Simon's Town – Nam Phi. Ảnh: Brenton Geach

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 5.

Hai tàu chiến hải quân Trung Quốc gồm tàu khu trục Tangshan ở phía trước và tàu tiếp tế Taihu phía sau ở ngoài khơi bãi biển Fish Hoek – Nam Phi. Ảnh: Don Pinnock

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 6.

Các thủy thủ Iran trên tàu IRIS Makran neo đậu tại cầu cảng ngoài của Căn cứ Hải quân Simon's Town – Nam Phi. Ảnh: Brenton Geach

Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân “Ý chí vì hoà bình” - Ảnh 7.

Cờ của các nước BRICS+ tại Căn cứ Hải quân Simon's Town – Nam Phi, chuẩn bị cho lễ khai mạc cuộc tập trận chung mang tên "Ý chí vì hoà bình" ngày 10-1. Ảnh: Brenton Geach

Tập trận chung Nam Phi Iran Tập trận Hải quân Trung Quốc Nga
