Cận cảnh tàu chiến Nga, Trung Quốc, Iran và Nam Phi tập trận hải quân

(NLĐO) - Hải quân Nam Phi cùng các tàu chiến của Trung Quốc, Nga và Iran tham gia cuộc tập trận chung mang tên “Ý chí vì hoà bình” nhằm “bảo vệ hàng hải”.
Cuộc tập trận do Nam Phi đăng cai, diễn ra từ ngày 9 đến 16-1 (giờ địa phương), theo Daily Maverick. Tờ báo Nam Phi này cho biết cuộc tập trận được gọi là tập trận hải quân "BRICS+".
Nhiều tàu chiến, tàu hộ vệ, tàu khu trục, tàu tiếp tế .. của Trung Quốc, Nga và Iran hiện đã cập cảng vịnh False của Nam Phi.
Cuộc tập trận được chính phủ Nam Phi chính thức công bố ngày 30-12 năm ngoái, với chủ đề: "Hành động chung nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển".
Theo tuyên bố của Johannesburg, chủ đề này thể hiện cam kết chung của các lực lượng hải quân tham gia trong việc bảo vệ tuyến hàng hải, tăng cường phối hợp tác chiến và thúc đẩy hợp tác vì an ninh biển.
Hình ảnh các tàu tham gia tập trận. Ảnh: Daily Maverick
