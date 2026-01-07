HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ truy đuổi tàu dầu gần Venezuela, Nga "điều tàu ngầm hộ tống"

Hải Hưng

(NLĐO) – Nga dường như đã điều cả tàu ngầm và một số phương tiện hải quân để hộ tống một tàu dầu đang bị tuần duyên Mỹ truy đuổi gần Venezuela.

Tàu chở dầu kể trên là Marinera, từng mang tên Bella 1 trước khi được đăng ký lại và sơn quốc kỳ Nga – theo báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ).

Tàu chở dầu Marinera đã bị Mỹ theo dõi trong vài tuần qua trên Đại Tây Dương sau khi rời khu vực gần Venezuela hồi tháng 12 năm ngoái.

Mỹ khẳng định tại thời điểm họ bắt đầu truy đuổi, tàu Bella 1 "không quốc tịch, treo cờ giả và thuộc diện được toà án cho phép tịch thu".

Mỹ truy đuổi tàu dầu gần Venezuela, Nga điều tàu ngầm hộ tống - Ảnh 1.

Mỹ đang cố gắng chặn tàu chở dầu Marinera khi tàu này trên đường đến Murmansk của Nga. Ảnh: RT

Nền tảng phân tích và theo dõi vận tải dầu mỏ độc lập TankerTrackers.com nói rằng con tàu này trước đây đã vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô của Iran và Venezuela trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Hãng phân tích hàng hải Windward cho biết: "Tàu chở dầu Bella 1 có buôn bán với Venezuela, đã sơn cờ Nga lên thân tàu, đổi tên thành Marinera và treo cờ Nga giữa hành trình tuần trước, để tránh bị Lực lượng tuần duyên Mỹ bắt giữ ở Đại Tây Dương".

Tàu Bella 1 đã không thể cập cảng Venezuela để nhận hàng dầu như dự kiến. Dù chỉ là tàu rỗng và xuống cấp, tuần duyên Mỹ vẫn theo sát khi nó tiến ra Đại Tây Dương, trong bối cảnh Washington gia tăng nỗ lực ngăn chặn mạng lưới tàu chở dầu mà nước này trừng phạt trên toàn cầu. 

Các nhà phân tích cho rằng sở dĩ Nga "điều cả tàu ngầm để bảo vệ Marinera" là do lo ngại việc Mỹ liên tục tịch thu các tàu vận chuyển dầu thuộc "hạm đội bóng tối", vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn thu năng lượng.

"Hạm đội bóng tối" được cho là bao gồm hơn 1.000 tàu dầu cũ, thiếu bảo hiểm phương Tây. Phần lớn các tàu chở dầu này đã hơn 15 năm tuổi nên tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn hàng hải.

Ba quan chức Mỹ tiết lộ với WSJ rằng Nga đã đề nghị Washington chấm dứt truy đuổi con tàu gần Venezuela.

Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố đang theo dõi tình hình "với mối quan ngại" - theo hãng thông tấn nhà nước RIA.

Đáp lại, Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) khẳng định trên mạng xã hội rằng họ sẵn sàng "chống lại các tàu và tác nhân bị trừng phạt" di chuyển qua khu vực.

Dữ liệu theo dõi hàng hải được WSJ trích dẫn cho thấy Marinera vẫn bị theo dõi khi di chuyển tại Đông Đại Tây Dương cách Iceland khoảng 483 km hướng về Biển Bắc.

Đài RT (Nga) cũng công bố đoạn video được cho là quay từ boong tàu Marinera, ghi lại cảnh tàu của tuần duyên Mỹ bám theo, đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách chặn tàu dù đây là phương tiện dân sự đang hướng tới cảng Murmansk của Nga.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng Nga chưa chấp nhận đề xuất hòa bình do Mỹ và Ukraine đưa ra. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố "không hài lòng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tình hình xung đột tại Ukraine.

Mỹ trước đó đã tịch thu ít nhất 2 tàu chở dầu cỡ lớn khác là Skipper và Centuries với cáo buộc chúng thuộc "đội tàu vận chuyển dầu bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo có thể tiến hành thêm các vụ tịch thu.

Windward cũng xác định thêm hai tàu chở dầu bị phương Tây trừng phạt đang ở vùng biển Venezuela, đã đổi cờ sang Nga trong những ngày gần đây để tránh bị hải quân Mỹ chặn bắt.

Tàu chở dầu Hyperion rời Venezuela vào ngày 1-1-2026 với cờ Nga, trong khi tàu Premier đã đổi cờ từ Gambia sang Nga vào ngày 22-12-2025.

"Tàu Premier vẫn đang neo đậu tại cảng Jose ở Venezuela" – Fox News dẫn thông tin từ Windward.

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

(NLĐO) - Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu của Mỹ về vấn đề Venezuela.

Phương Tây chốt kế hoạch đưa quân đến Ukraine

(NLĐO) - Pháp, Anh và Ukraine hôm 6-1 ký tuyên bố về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Điểm nóng xung đột ngày 7-1: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt ở Venezuela

(NLĐO) - Nhiều đoạn video cho thấy máy bay không người lái cảm tử nằm trong số khí tài được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Venezuela.

Ukraine Nga tuần duyên Mỹ Venezuela Mỹ tàu dầu hạm đội bóng tối
    Thông báo