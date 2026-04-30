Thời sự Xã hội

Cận cảnh trận địa pháo hoa tại phường Bình Dương trước giờ khai hỏa

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - TPHCM bắn pháo hoa 8 điểm tối 30-4, trận địa tại phường Bình Dương đã hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa lúc 21 giờ

Video: Toàn cảnh trận địa pháo hoa quy mô lớn ở phường Bình Dương trước giờ khai hỏa.

Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và 140 năm Ngày Quốc tế lao động 1-5, năm nay, TPHCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 8 điểm (có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp).

Ghi nhận tại Trung tâm thành phố mới vào sáng 30-4, phường Bình Dương, một trong ba điểm bắn pháo hoa tầm cao, từ sáng sớm, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương.

Trận địa pháo hoa được đặt tại Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương.

Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, phục vụ người dân trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên khu đất trống rộng hàng ngàn mét vuông, lực lượng công binh liên tục vận chuyển, sắp xếp các thùng pháo vào vị trí theo sơ đồ thiết kế.

Các vị trí đặt pháo được cố định chắc chắn, đảm bảo đúng kỹ thuật và góc bắn.

Xung quanh khu vực trận địa, hàng rào an toàn được thiết lập nhiều lớp, có lực lượng túc trực 24/24 giờ để kiểm soát người ra vào.

Tùy vào tầm bắn, chủng loại, kích thước, các loại pháo sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng và màu sắc khác nhau.

Từng thùng pháo sau khi nạp đạn được phủ kín bằng bao nylon nhằm tránh ảnh hưởng của thời tiết, nhất là trong điều kiện có thể xuất hiện mưa bất chợt vào chiều tối.

Mọi công tác được thực hiện cẩn thận từng bước.

Toàn bộ trận địa pháo hoa sẽ được bắn trong thời gian khoảng 15 phút.

Bộ phận kỹ thuật đang kết nối dây mồi với vị trí phát hỏa và trung tâm điều khiển.

Theo kế hoạch, tại điểm bắn này sẽ sử dụng khoảng 500 quả pháo tầm cao, cùng 60 giàn pháo tầm thấp G25 và 5 giàn tầm thấp DBG.

Lực lượng công binh tất bật hoàn thiện các khâu cuối cùng tại trận địa pháo hoa ở Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương.

Đến trưa cùng ngày, công tác lắp đặt cơ bản hoàn tất, các lực lượng bước vào giai đoạn kiểm tra lần cuối, sẵn sàng cho màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ, hứa hẹn mang đến không khí rộn ràng, mãn nhãn cho người dân khu vực cửa ngõ phía Bắc TPHCM.


Tối 30-4, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 8 điểm, phục vụ người dân và du khách nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30-4.

Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp tài chính SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu Biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè), Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Theo kế hoạch, các trận địa pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21 giờ ngày 30-4 và kéo dài trong 15 phút. Riêng điểm tại Cần Giờ bắn trong 5 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 5 phút.


TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

