Cận cảnh trận địa pháo hoa tại phường Bình Dương trước giờ khai hỏa

Video: Toàn cảnh trận địa pháo hoa quy mô lớn ở phường Bình Dương trước giờ khai hỏa.
Tối 30-4, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 8 điểm, phục vụ người dân và du khách nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam 30-4.
Trong đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).
5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Tòa tháp tài chính SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), Khu Biệt thự Kim Long (xã Nhà Bè), Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).
Theo kế hoạch, các trận địa pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21 giờ ngày 30-4 và kéo dài trong 15 phút. Riêng điểm tại Cần Giờ bắn trong 5 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 5 phút.
