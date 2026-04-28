HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

Anh Vũ

(NLĐO) - TPHCM sẽ điều chỉnh giao thông ở 3 khu vực để phục vụ pháo hoa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

img

Bắn pháo hoa ở trung tâm TPHCM.

Chiều 28-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết điều chỉnh giao thông một số tuyến đường tại các khu vực thành phố để phục vụ tổ chức chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Phòng CSGT thông báo như sau:

Đối với khu vực trung tâm (điểm bắn đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn)

Theo đó, kể từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30-4, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

+ Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến Đồng Khởi).

+ Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm);

+ Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

+ Đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur).

+ Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ đường Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Pasteur đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Hải Triều (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Pasteur đến Hồ Tùng Mậu).

+ Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Mạc Thị Bưởi (từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Hai Bà Trưng (từ đường Đông Du đến Công trường Mê Linh).

+ Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ đường Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

+ Các tuyến đường xung quanh vòng xoay công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

+ Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6).

+ Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội (2 lối thoát hiểm).

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Cầu Thủ Thiêm – Hầm vượt Sông Sài Gòn – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu.

- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Đường Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong.

- Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Đường Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

- Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

- Cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa…

Đối với khu vực 1 (khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương)

Kể từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30-4, cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Hùng Vương (từ Trường Sa đến Lê Lợi).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Trường Sa đến Lê Lợi).

Lộ trình lưu thông thay thế:

Điểm bắn pháo hoa nằm khu vực trung tâm thành phố mới, người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh khu vực trận địa pháo bằng các tuyến đường lân cận, song song tuyến đường cô lập, phân luồng giao để phục vụ công tác tổ chức bắn pháo hoa.

Đối với Khu vực 2 (quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa)

Kể từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30-4, cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Nam Quốc Cang (từ Bùi Lâm đến Điện Biên Phủ).

- Đường Điện Biên Phủ (từ Nam Quốc Cang đến Nguyễn Thị Định).

- Đường Nguyễn Thị Định (từ Điện Biên Phủ đến cổng trường Biên phòng).

- Đường Phạm Văn Đồng (hạn chế ô tô từ Nguyễn Văn Linh đến Điện Biên Phủ).

Lộ trình lưu thông thay thế:

Để tránh khu vực Quãng trường, các phương tiện có thể di chuyển theo hướng từ Bùi Lâm – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Định – Điện Biên Phủ - tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Tin liên quan

10 phường mới ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào tối 30-4

(NLĐO)- Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm, trong đó có 10 xã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công nhận lên phường từ ngày 30-4-2026.

Doanh nghiệp nào tham gia tài trợ bắn pháo hoa dịp lễ 30-4 tại TPHCM?

(NLĐO) - TPHCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại 8 điểm từ 21 giờ ngày 30-4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lưu ý quan trọng việc phân luồng giao thông bắn pháo hoa giao thừa tại Đồng Nai

(NLĐO)-Tỉnh Đồng Nai đã lên phương án cụ thể về phân luồng giao thông và địa điểm giữ xe trong đêm bắn pháo hoa giao thừa tại cầu Hoá An.

sông Sài Gòn Tôn Đức Thắng thống nhất đất nước bắn pháo hoa ngày Giải phóng miền Nam Võ Văn Kiệt TRUNG TÂM THÀNH PHỐ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo