TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

Bắn pháo hoa ở trung tâm TPHCM.

Chiều 28-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết điều chỉnh giao thông một số tuyến đường tại các khu vực thành phố để phục vụ tổ chức chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Phòng CSGT thông báo như sau:



Đối với khu vực trung tâm (điểm bắn đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn)

Theo đó, kể từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30-4, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

+ Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến Đồng Khởi).

+ Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm);

+ Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

+ Đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur).

+ Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ đường Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ đường Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

+ Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Pasteur đến Tôn Đức Thắng).

+ Đường Hải Triều (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ đường Pasteur đến Hồ Tùng Mậu).

+ Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Mạc Thị Bưởi (từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

+ Đường Hai Bà Trưng (từ đường Đông Du đến Công trường Mê Linh).

+ Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ đường Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

+ Các tuyến đường xung quanh vòng xoay công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

+ Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6).

+ Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội (2 lối thoát hiểm).

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Đường Nguyễn Hữu Cảnh – Cầu Thủ Thiêm – Hầm vượt Sông Sài Gòn – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu.

- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Đường Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Đường Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong.

- Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Đường Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

- Đối với các tuyến đường dẫn ra vòng xoay công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

- Cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa…

Đối với khu vực 1 (khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương)

Kể từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30-4, cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Hùng Vương (từ Trường Sa đến Lê Lợi).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Trường Sa đến Lê Lợi).

Lộ trình lưu thông thay thế:

Điểm bắn pháo hoa nằm khu vực trung tâm thành phố mới, người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh khu vực trận địa pháo bằng các tuyến đường lân cận, song song tuyến đường cô lập, phân luồng giao để phục vụ công tác tổ chức bắn pháo hoa.

Đối với Khu vực 2 (quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa)

Kể từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 30-4, cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường sau:

- Đường Nam Quốc Cang (từ Bùi Lâm đến Điện Biên Phủ).

- Đường Điện Biên Phủ (từ Nam Quốc Cang đến Nguyễn Thị Định).

- Đường Nguyễn Thị Định (từ Điện Biên Phủ đến cổng trường Biên phòng).

- Đường Phạm Văn Đồng (hạn chế ô tô từ Nguyễn Văn Linh đến Điện Biên Phủ).

Lộ trình lưu thông thay thế:

Để tránh khu vực Quãng trường, các phương tiện có thể di chuyển theo hướng từ Bùi Lâm – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Định – Điện Biên Phủ - tiếp tục di chuyển đi các hướng.