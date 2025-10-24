Cận cảnh triều cường tấn công nhà dân trên đường Trần Xuân Soạn chiều 24-10

CLIP: Nước lênh láng trên đường Trần Xuân Soạn.
Từ khoảng 17 giờ, mực nước bắt đầu tràn lên vỉa hè, len lỏi vào từng ngôi nhà dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận (TP HCM). Người dân phải dựng ván gỗ, xếp gạch, chất bao cát chắn ngang cửa để giảm bớt dòng nước tràn vào, song nhiều nơi vẫn không tránh khỏi cảnh sàn nhà ướt nhẹp, đồ đạc hư hỏng.
Cảnh ngập úng kéo dài khiến giao thông tê liệt. Hàng chục phương tiện giao thông chết máy giữa đường, người dân khổ sở dắt bộ qua đoạn "rốn ngập". Không ít học sinh sau giờ tan trường phải lội bì bõm trong dòng nước đục để trở về nhà.
Đáng ngại hơn, Trần Xuân Soạn vốn là tuyến đường tập trung nhiều xe container, xe tải trọng lớn ra vào cảng. Mỗi lần các phương tiện này di chuyển, từng đợt sóng nước lại đánh mạnh vào các ngôi nhà ven đường, khiến nước dềnh lên càng cao.
Người dân chật vật dùng ván gỗ, gạch và bao cát chắn trước cửa, cố ngăn dòng nước triều cường tràn vào nhà.
Tại hẻm 181, nhiều hộ dân dù đã chủ động nâng nền nhưng vẫn bất lực trước sức nước. Một số người dân cho hay, mỗi lần triều cường dâng, họ phải dùng xô chậu liên tục tát nước ra ngoài.
Bà Tư (SN 1961) chia sẻ trong sự ngao ngán: "Tôi đã nâng nền nhà thêm nửa mét nhưng nước vẫn tràn vào. Ngày nào cũng tát nước, cực khổ vô cùng. Cả khu hẻm quanh đây đều ngập, sinh hoạt bị đảo lộn".
Thực tế này không chỉ xảy ra trong một vài ngày. Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1954), người sống lâu năm tại khu vực, nhớ lại, nhiều năm trước, triều cường không quá gay gắt. Thế nhưng, ông nhận thấy mực nước năm sau lại cao hơn năm trước, đặc biệt gần đây triều đã kéo dài suốt cả tuần.
"Buôn bán ế ẩm, đi lại khó khăn nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận, vì chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống chung với triều cường" - ông Xuân thở dài.
Người dân trong các con hẻm dọc đường Trần Xuân Soạn vất vả xoay xở giữa dòng nước triều cường ngập sâu, sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 26 và ngày 27-10.
Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.
