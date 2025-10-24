Cận cảnh triều cường tấn công nhà dân trên đường Trần Xuân Soạn chiều 24-10

CLIP: Nước lênh láng trên đường Trần Xuân Soạn.

Từ khoảng 17 giờ, mực nước bắt đầu tràn lên vỉa hè, len lỏi vào từng ngôi nhà dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận (TP HCM). Người dân phải dựng ván gỗ, xếp gạch, chất bao cát chắn ngang cửa để giảm bớt dòng nước tràn vào, song nhiều nơi vẫn không tránh khỏi cảnh sàn nhà ướt nhẹp, đồ đạc hư hỏng.

Triều cường dâng cao khiến hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ lội qua dòng nước ngập.

Cảnh ngập úng kéo dài khiến giao thông tê liệt. Hàng chục phương tiện giao thông chết máy giữa đường, người dân khổ sở dắt bộ qua đoạn "rốn ngập". Không ít học sinh sau giờ tan trường phải lội bì bõm trong dòng nước đục để trở về nhà.

Đáng ngại hơn, Trần Xuân Soạn vốn là tuyến đường tập trung nhiều xe container, xe tải trọng lớn ra vào cảng. Mỗi lần các phương tiện này di chuyển, từng đợt sóng nước lại đánh mạnh vào các ngôi nhà ven đường, khiến nước dềnh lên càng cao.

Người dân chật vật dùng ván gỗ, gạch và bao cát chắn trước cửa, cố ngăn dòng nước triều cường tràn vào nhà.

Tại hẻm 181, nhiều hộ dân dù đã chủ động nâng nền nhưng vẫn bất lực trước sức nước. Một số người dân cho hay, mỗi lần triều cường dâng, họ phải dùng xô chậu liên tục tát nước ra ngoài.

Bà Tư (SN 1961) chia sẻ trong sự ngao ngán: "Tôi đã nâng nền nhà thêm nửa mét nhưng nước vẫn tràn vào. Ngày nào cũng tát nước, cực khổ vô cùng. Cả khu hẻm quanh đây đều ngập, sinh hoạt bị đảo lộn".

Bà Tư (SN 1961) ngồi chờ nước triều rút, mỗi khi triều cường đạt đỉnh căn nhà vẫn ngập loang lổ dù đã nhiều lần nâng nền chống ngập

Thực tế này không chỉ xảy ra trong một vài ngày. Ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1954), người sống lâu năm tại khu vực, nhớ lại, nhiều năm trước, triều cường không quá gay gắt. Thế nhưng, ông nhận thấy mực nước năm sau lại cao hơn năm trước, đặc biệt gần đây triều đã kéo dài suốt cả tuần.

"Buôn bán ế ẩm, đi lại khó khăn nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận, vì chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống chung với triều cường" - ông Xuân thở dài.

Người dân trong các con hẻm dọc đường Trần Xuân Soạn vất vả xoay xở giữa dòng nước triều cường ngập sâu, sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.



