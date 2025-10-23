CLIP: Triều cường dâng cao, khu vực cầu Rạch Chiếc ngập sâu, kẹt xe nghiêm trọng

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ngập nặng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ khoảng 17 giờ 30 ngày 23-10, nước bắt đầu tràn lên mặt đường trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc.

Đến khoảng 18 giờ, mực nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, di chuyển khó khăn. Hàng ngàn xe máy nối dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp trong dòng nước.

Triều cường dâng cao khiến cầu Rạch Chiếc ngập sâu, kẹt xe nghiêm trọng

Nhiều người dân phải dẫn bộ xe qua đoạn ngập, gây cảnh hỗn loạn kéo dài.

Nhiều người đã cố gắng lấn vào làn dành cho ô tô để qua cầu Rạch Chiếc. Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết: “Chiều nào nước cũng dâng, nhưng hôm nay triều cao hơn mọi ngày, nước tràn cả lên vỉa hè”.

Kẹt xe trên cầu Rạch Chiếc hướng phường Bình Trưng về phường Phước Long

Triều cường kết hợp với giờ cao điểm khiến giao thông qua cầu Rạch Chiếc tê liệt cục bộ. Nhiều người đi làm về kẹt lại hơn một giờ đồng hồ mới qua được khu vực này.

Anh Đạt vẻ mặt mệt mỏi cho biết anh di chuyển từ Thảo Điền về Linh Tây đã hơn một tiếng rưỡi mà chưa qua khỏi khu vực này trong khi bụng đói cồn cào.

Kẹt xe nghiêm trọng tại phường Bình Trưng

Nhiều xe phải nán lại dưới chân cầu Rạch Chiếc chờ triều cường rút

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này sẽ tiếp tục duy trì trong 1-2 ngày tới, khả năng vẫn gây ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường thấp trũng tại TP HCM.