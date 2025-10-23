HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP HCM ngập nặng

CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Chiều 23-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP HCM rơi vào tình trạng ngập nặng.

Theo ghi nhận, từ khoảng 16 giờ, nước bắt đầu dâng nhanh, tràn lên mặt đường đúng vào giờ cao điểm tan tầm tại nhiều nơi ở TP HCM. 

Tại các tuyến đường như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ)..., nhiều đoạn ngập sâu gần nửa bánh xe máy. 

Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ, chen chúc tìm cách thoát ra khỏi dòng nước.

Khung cảnh giao thông trở nên hỗn loạn, nhiều người bì bõm lội nước trong dòng xe nối dài. Các hộ kinh doanh ven đường vội vàng chất ghế, bàn và hàng hóa lên cao để tránh bị ướt, song việc buôn bán vẫn bị đình trệ.

Chị Lâm Thị Trúc Quyên, sống trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết: "So với năm ngoái, triều cường năm nay dâng cao hơn. Mới chỉ chưa đầy giờ đồng hồ mà có cả chục xe máy chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước. Việc đi lại rất khổ sở, nhất là mấy em học sinh tan trường về trễ. Ngập triều giờ đã thành 'chuyện quen' mỗi tháng, nhưng mức nước ngày càng cao khiến chúng tôi thật sự lo lắng".

Triều cường dâng cao, người dân khu Nam TP HCM vất vả đi lại - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Còn anh Lê Nguyên Tú, tiểu thương trên đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), chia sẻ: "Con đường Lê Văn Lương năm nào cũng ngập mỗi khi rằm hoặc có mưa lớn, nhưng năm nay tình hình nặng hơn nhiều. Nước lên nhanh, tràn cả vào sạp hàng, chúng tôi phải kê ghế, kê tủ để cứu đồ. Người mua thì ngại ghé vì phải lội nước, buôn bán ế ẩm thấy rõ. Cống thoát nước không kịp, nước cứ dềnh lênh láng làm cả đoạn đường".

- Ảnh 1.

Theo ghi nhận, từ khoảng 16 giờ, nước bắt đầu dâng nhanh, tràn lên mặt đường đúng vào giờ cao điểm tan tầm

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Nhiều người dân bì bõm lội nước, dắt bộ xe máy

- Ảnh 4.

Triều cường chiều 23-10 khiến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) ngập sâu, nhiều xe chết máy giữa dòng nước, người dân phải bì bõm lội bộ để di chuyển

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt giao với Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ) biến thành sông, nhiều người dân phải leo lề để né nước

- Ảnh 8.

Đoạn giao giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập (phường Tân Mỹ) ngập sâu trong triều cường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), mỗi khi triều cường dâng cao, hơn 500 mét đường chìm trong nước, gây khó khăn lớn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân

- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Theo dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2-3 ngày nữa, sau đó xuống nhanh

- Ảnh 15.
- Ảnh 16.

Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Nhà Bè), nước dâng cao tràn lên hết vỉa hè, tạo thành từng đoạn ngập sâu. Người dân di chuyển khó khăn trong dòng nước đục ngầu, lênh láng

Đỉnh triều cường cao nhất vào ngày 26-10

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 2-3 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 26-10.

Theo đó, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.

Tin liên quan

2 yếu tố "gối đầu" khiến triều cường ở Cần Thơ vượt mức lịch sử của năm 2022

2 yếu tố "gối đầu" khiến triều cường ở Cần Thơ vượt mức lịch sử của năm 2022

(NLĐO) - Triều cường tại Cần Thơ tiếp tục duy trì ở mức rất cao trong 1, 2 ngày tới trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3 – 4 ngày tiếp theo.

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

(NLĐO) - Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

VIDEO: Triều cường chạm mức lịch sử, người dân Cần Thơ lại bì bõm lội nước

(NLĐO) – Triều cường dâng cao đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP Cần Thơ ngập nặng

