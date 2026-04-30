Thời sự

Cận cảnh trục vớt xác xe tăng vùi sâu dưới bãi biển Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Sau nhiều giờ nỗ lực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã trục vớt thành công phương tiện cùng nhiều vũ khí, vật dụng còn sót lại từ chiến tranh

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tối 29-4 đã hoàn thành việc trục vớt xác một chiếc xe tăng vùi sâu dưới cát tại bãi biển Quy Nhơn, phường Quy Nhơn.

Cận cảnh trục vớt xác xe tăng vùi sâu dưới bãi biển Quy Nhơn - Ảnh 1.

Vũ khí thu được sau khi trục vớt xác xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phương tiện đã bị hư hỏng nặng, không còn nguyên vẹn sau nhiều năm nằm dưới lớp cát biển. Ngay sau khi được đưa lên bờ, xác xe tăng được vận chuyển về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị sẽ tiến hành giám định hiện trạng, đồng thời báo cáo lên Quân khu 5 và UBND tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đạn pháo và vũ khí còn sót lại. Khu vực hiện trường đã được phong tỏa nghiêm ngặt, đồng thời tổ chức thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, khi thủy triều rút sâu, một vật thể nghi là xác xe tăng bất ngờ lộ ra tại bãi biển này. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng tổ chức khảo sát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và triển khai phương án trục vớt.

Trong quá trình đào bới, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều hiện vật từ thời chiến như đạn pháo, súng AR-15, cùng xương và một số vật dụng khác. Trước khi tiến hành trục vớt, lực lượng công binh đã rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo xác định ban đầu, chiếc xe tăng thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 Bộ binh, bị phá hủy trong quá trình rút lui vào ngày 31-3-1975 tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn. Sau đó, phương tiện bị vùi lấp dưới cát và chỉ lộ diện khi thủy triều xuống thấp.

Cận cảnh trục vớt xác xe tăng vùi sâu dưới bãi biển Quy Nhơn - Ảnh 3.

Xác xe tăng sau khi trục vớt được trên bãi biển Quy Nhơn

Việc trục vớt xác xe tăng gặp nhiều khó khăn do bị vùi lấp sâu. Dù đã đào xuống vài mét và di chuyển lượng lớn cát, lực lượng chức năng vẫn chưa thể đưa phương tiện lên ngay lập tức. Việc trục vớt chỉ hoàn tất khi điều kiện thủy triều thuận lợi hơn.

Kinh phí dự kiến cho công tác trục vớt khoảng 200–300 triệu đồng, thời gian thực hiện phụ thuộc vào mức độ vùi lấp cũng như diễn biến thủy triều.

Sau đây là một số hình ảnh trong quá trình trục vớt xác xe tăng trên bãi biển Quy Nhơn:

Bất ngờ phát hiện nhiều vũ khí khi trục vớt xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn

(NLĐO) - Khi trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đạn pháo và súng AR-15 còn sót lại dưới lớp cát.

Khoanh vùng “vật lạ” trên bờ biển Quy Nhơn để bảo đảm an toàn

(NLĐO) - Phát hiện “vật lạ” trên bãi biển Quy Nhơn, cơ quan quân sự nhận định có thể là di vật chiến tranh và đang triển khai bảo vệ, rà phá bom mìn.

Cận cảnh "vật lạ" trồi lên trên bờ biển Quy Nhơn

(NLĐO) – Một vật kim loại lớn bất ngờ lộ ra trên bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khi thủy triều rút sâu, nghi là một phần xác xe tăng thời chiến bị vùi lấp.

tỉnh Gia Lai lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin đảm bảo an toàn công tác kiểm tra
