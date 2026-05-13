Thời sự Đô thị

Cận cảnh tuyến đường ven biển dài nhất TPHCM dần thành hình

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau gần 3 năm triển khai, dự án mở rộng đường ven biển dài gần 77 km nối TPHCM với Lâm Đồng, đi qua nhiều thủ phủ du lịch đang dần thành hình

Giữa cái nắng gắt đầu tháng 5, dọc tuyến đường ven biển ĐT994 từ phường Phước Thắng hướng về xã Bình Châu (TPHCM) không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Đây là trục đường kết nối TPHCM với Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ), đi qua nhiều thủ phủ du lịch như Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu…

Sau gần 3 năm triển khai nâng cấp, tuyến đường ven biển dài gần 77 km đang từng ngày thay đổi diện mạo, mở ra trục giao thông chiến lược kết nối du lịch và kinh tế biển khu vực phía Nam.

VIDEO: Cận cảnh tuyến đường ven biển dài nhất TPHCM dần thành hình

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn tuyến đã được mở rộng lên 6 làn xe, mặt đường mới phẳng lì trải dài men theo bờ biển. Xe lu, xe ben, máy trải nhựa hoạt động liên tục; công nhân chia thành nhiều tốp hoàn thiện hệ thống thoát nước, bó vỉa và dải phân cách.

Tuyến đường ven biển này được xây dựng cách đây khoảng 20 năm. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn và nhu cầu phát triển du lịch ven biển, giữa năm 2023, dự án nâng cấp toàn tuyến được triển khai với quy mô từ 6-8 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên toàn tuyến hiện nay là cầu cạn qua đèo Nước Ngọt, nối Long Hải với Phước Hải. Công trình dài hơn 500 m uốn lượn theo sườn núi, chạy song song tuyến đường cũ. Đến nay, mặt cầu đã hoàn thành thảm nhựa.

Từ trên cầu nhìn xuống, một bên là triền núi xanh, một bên là biển trải dài với những bãi đá tự nhiên. Không ít người dân và du khách khi đi ngang đã dừng xe để ngắm cảnh, chụp ảnh. Theo thiết kế, cầu cạn được xây dựng nhằm hạn chế việc xẻ núi mở rộng đường như trước đây, góp phần giữ gìn cảnh quan tự nhiên ven biển.

Men theo chân núi Minh Đạm, tuyến đường mới mở ra khoảng không rộng rãi hơn qua khu vực Phước Hải. Nhiều đoạn được thiết kế tránh khu dân cư đông đúc và các khu du lịch hiện hữu nhằm giảm xung đột giao thông, đồng thời tạo thêm quỹ đất phát triển dịch vụ ven biển.

Cách đó không xa, cầu Cửa Lấp 2 đã được đưa vào khai thác. Công trình dài hơn 700 m xây song song cầu hiện hữu giúp tăng năng lực lưu thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Qua khu vực Long Hải, tuyến đường mở rộng tạo không gian lưu thông thông thoáng hơn hẳn trước đây.

Đi sâu về phía Xuyên Mộc, tuyến đường đi xuyên qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu. Đây được xem là đoạn kết nối quan trọng khi tương lai sẽ liên thông với cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, tạo thêm trục kết nối mới giữa TPHCM, TP Đồng Nai và duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ một tuyến đường ven biển cũ kỹ, ĐT994 đang dần trở thành trục động lực mới cho toàn vùng. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở rộng không gian phát triển du lịch, logistics, cảng biển và các khu công nghiệp ven biển phía Nam.

Biển Vũng Tàu tấp nập, đua nhau check-in công viên ven biển

