HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Đánh thức không gian ven biển

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Bình Châu được xem là "mặt tiền biển", có thể tạo bước đột phá nếu khai thác hiệu quả du lịch đêm

Sau sáp nhập, TP HCM không chỉ mở rộng địa giới mà còn mở ra một không gian phát triển mới hướng biển, nơi hội tụ đầy đủ điều kiện để hình thành các cực tăng trưởng du lịch chất lượng cao.

Đông khách ngày, vắng trải nghiệm đêm

TP HCM lần đầu tiên sở hữu một không gian biển liên hoàn, hội tụ đầy đủ điều kiện để hình thành các cực tăng trưởng du lịch chất lượng cao. Trong đó, dải ven biển được xem là khu vực giàu tiềm năng nhất, vừa có lợi thế tự nhiên vừa nằm trong bán kính di chuyển thuận lợi từ trung tâm TP HCM. Tuy nhiên, để không gian này thực sự "thức giấc", du lịch ban đêm được xác định là mảnh ghép mang tính quyết định.

Với đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa và vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay là TP HCM) được đánh giá có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch đêm phía Nam. Thế nhưng, khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế vẫn còn khá xa.

Mỗi năm, khu vực này đón khoảng 13-15 triệu lượt khách, song thời gian lưu trú trung bình chỉ ở mức 1,9 đêm, thấp hơn nhiều so với Đà Nẵng hay Nha Trang. Khi màn đêm buông xuống, ngoài một số tuyến phố hải sản, chợ đêm nhỏ lẻ và vài quán bar, phần lớn không gian du lịch trở nên trầm lắng. Sau 21 - 22 giờ, du khách gần như không còn nhiều lựa chọn trải nghiệm, khiến dòng chi tiêu ban đêm bị "gãy khúc".

Không chỉ thiếu sản phẩm, hạ tầng phục vụ du lịch đêm cũng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hệ thống chiếu sáng cảnh quan, giao thông công cộng ban đêm, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, lực lượng hỗ trợ du lịch… còn rời rạc, thiếu đồng bộ. Công tác quản lý không gian đêm tại một số địa bàn vẫn lúng túng, vừa lo ngại phát sinh vấn đề an ninh trật tự, môi trường vừa chưa có cơ chế đủ linh hoạt để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

Những "điểm nghẽn" này được nhìn thấy rõ nhất từ góc độ doanh nghiệp và du khách. Chủ khách sạn Ngọc Hạnh (đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu) cho biết nhu cầu vui chơi, giải trí về đêm của du khách là rất lớn, đặc biệt vào cuối tuần và mùa cao điểm. "Khách hỏi nhiều nhưng sản phẩm để bán không có. Ngoài ăn hải sản, cà phê hay bar thì gần như không còn gì để gợi ý thêm" - chị Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, một doanh nghiệp đầu tư tại khu vực Hồ Tràm nhìn nhận du lịch ban đêm chính là "mảnh ghép còn thiếu" để giữ chân khách dài ngày. Hiện nay, du khách đến nghỉ dưỡng chủ yếu tận hưởng biển, suối khoáng, spa ban ngày, tối đến phần lớn quay về khu lưu trú. "Nếu có thêm sản phẩm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, chợ đêm sinh thái hay tour trải nghiệm rừng - biển về đêm, mức chi tiêu của khách chắc chắn sẽ tăng" - đại diện doanh nghiệp này nói.

Ở góc độ du khách, chị Nguyễn Thảo Linh, du khách từ tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Buổi tối đi dạo biển rất thích nhưng ngoài ăn hải sản thì gần như không biết đi đâu, làm gì thêm".

Đánh thức không gian ven biển - Ảnh 1.

Người dân và du khách thưởng thức đêm diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2026 tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Chủ động nhập cuộc

Nhận diện rõ những hạn chế này, cuối năm 2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND triển khai Đề án phát triển sản phẩm du lịch ban đêm. Mục tiêu là hình thành các mô hình đặc sắc, phù hợp từng địa bàn, gắn với bản sắc văn hóa - sinh thái - lịch sử; đến năm 2030, mỗi khu vực trọng điểm có ít nhất một sản phẩm đặc trưng, tăng 15% chi tiêu ban đêm và 10% thời gian lưu trú.

Trên cơ sở đó, nhiều hội thảo, nghiên cứu khoa học đã gợi mở hướng đi cụ thể cho từng không gian. Các chuyên gia thống nhất phát triển du lịch đêm theo 5 nhóm sản phẩm trọng tâm: Biểu diễn văn hóa - nghệ thuật; thể thao - chăm sóc sức khỏe - làm đẹp; mua sắm - giải trí; trải nghiệm - giáo dục - tâm linh và ẩm thực đêm.

PGS-TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Trường ĐH Văn Lang, cho rằng chợ đêm và phố đi bộ là mô hình dễ triển khai nhưng muốn bền vững phải được quy hoạch bài bản, chú trọng hạ tầng tiếp cận, vệ sinh môi trường và an ninh. "Vũng Tàu hoàn toàn có thể phát triển mô hình chợ đêm - phố đi bộ ven biển với bản sắc riêng, tránh sao chép đơn điệu" - bà nhấn mạnh.

Ở nhóm biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, TS Lê Thị Thanh Thủy, Trường ĐH Văn hóa TP HCM, đề xuất mô hình "Vũng Tàu - Đêm bản sắc", tích hợp không gian đêm, nội dung biểu diễn, công nghệ trình diễn và sự tham gia của cộng đồng. Theo bà, đây là cách kể câu chuyện lịch sử - văn hóa địa phương bằng ngôn ngữ hiện đại, phù hợp với du khách trẻ và khách quốc tế.

Trong bức tranh chung, Côn Đảo được đánh giá là địa bàn có tiềm năng khác biệt nhất. TS Lê Cao Thanh, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, gợi mở xây dựng Côn Đảo thành điểm đến du lịch đêm "không ồn ào mà sâu lắng", với các sản phẩm như phố đi bộ Con đường di sản, tour đêm Nghĩa trang Hàng Dương mang tính tri ân - giáo dục, hay tour sinh thái đêm xem rùa đẻ, lặn biển đêm.

Thực tế, một số địa phương đã chủ động nhập cuộc. Tại phường Vũng Tàu, việc đưa Công viên Bãi Sau vào sử dụng đã tạo chuyển biến rõ nét cho không gian đêm ven biển. Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cho biết địa phương đang định hướng mở rộng hoạt động ban đêm, lấy trải nghiệm du khách và chất lượng sống của người dân làm trung tâm, từng bước hình thành phố đi bộ ven biển, biểu diễn nghệ thuật đường phố và các sự kiện đêm.

Trong khi đó, khu vực Hồ Tràm, "thủ phủ" du lịch nghỉ dưỡng cao cấp lại đi theo hướng khác biệt. Theo lãnh đạo địa phương, Hồ Tràm ưu tiên phát triển du lịch đêm yên tĩnh, tinh tế, gắn với chăm sóc sức khỏe, spa, ẩm thực cao cấp và các chương trình nghệ thuật chọn lọc. Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, cho biết địa phương sẽ quy hoạch không gian du lịch đêm đặc thù, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế đêm và gìn giữ môi trường sinh thái. 

Cần "bà đỡ" chính sách

Khảo sát của các chuyên gia cho thấy chỉ khoảng 27% doanh nghiệp từng cân nhắc đầu tư vào du lịch đêm; 60% không có kế hoạch do lo ngại rủi ro pháp lý và chi phí vận hành cao. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ khó tiếp cận vốn ưu đãi, trong khi du lịch đêm đòi hỏi đầu tư hạ tầng ban đầu lớn. Điều này đặt ra yêu cầu chính quyền phải đóng vai trò "bà đỡ" chính sách.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo