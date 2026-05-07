Đường ven biển 719B Phan Thiết – Kê Gà tiếp tục trễ hẹn vì mỏ titan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường ven biển 719B Phan Thiết – Kê Gà tiếp tục trễ hẹn vì mỏ titan

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau hơn 5 năm, tuyến ven biển từ Phan Thiết đến Kê Gà vẫn chưa hoàn thành do vướng thủ tục đóng cửa mỏ titan Nam Suối Nhum

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, dự án đường ven biển 719B đoạn từ Phan Thiết đến Kê Gà – công trình hạ tầng trọng điểm ven biển có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỉ đồng, chiều dài hơn 25 km, khởi công từ năm 2020.

Đến nay, khoảng 18 km đã được thông xe, đạt gần 80% khối lượng thi công. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ vì còn gần 4 km đi qua khu vực mỏ titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường chưa thể triển khai.

Dù địa phương đã bàn giao hơn 21 km mặt bằng, đoạn còn lại dài khoảng 3,88 km vẫn "đứng bánh" do chưa hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ. 

Đây cũng là nguyên nhân khiến dự án nhiều lần phải điều chỉnh tiến độ.

 Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành cuối năm 2025, sau đó tiếp tục gia hạn đến tháng 3-2026, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích.

Đường ven biển 719B Phan Thiết – Kê Gà tiếp tục trễ hẹn vì mỏ titan - Ảnh 1.

Đường ven biển 719B nhiều lần gia hạn, chờ thủ tục đóng cửa mỏ titan

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện một số vị trí đã có mặt bằng sạch nên công trình được triển khai trở lại.

 Tuy vậy, tiến độ chung vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tháo gỡ vướng mắc tại khu vực mỏ titan.

Cũng theo đơn vị này, doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ để trình Cục Khoáng sản (Bộ NN-MT) xem xét (đây là lần thứ ba nộp).

Chỉ khi được chấp thuận đóng cửa mỏ, khu vực này mới có thể bàn giao để thi công đồng bộ. 

Đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường cho biết đã hoàn tất thủ tục và gửi hồ sơ nhưng chưa có kết quả, đồng thời cam kết bàn giao mặt bằng ngay sau khi được chấp thuận.

Thực tế cho thấy, "nút thắt" kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến tuyến đường ven biển quan trọng chưa thể hoàn thành. 

Việc chậm tiến độ đang ảnh hưởng đến mục tiêu kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch khu vực ven biển phía Nam tỉnh.

Tin liên quan

Thanh Hóa phản hồi vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch

Thanh Hóa phản hồi vụ tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch

(NLĐO)- Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh thông tin tuyến đường ven biển ngàn tỉ đồng thi công ì ạch, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh

Cận cảnh tuyến đường ven biển đẹp nhất TPHCM

(NLĐO)- Tuyến đường ven biển ĐT994 dài gần 77 km đang tăng tốc thi công, hứa hẹn hình thành trục giao thông hiện đại, tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch và kinh tế

Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

(NLĐO)- Các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 giữ vai trò then chốt trong việc hình thành trục giao thông ven biển kết nối TP HCM với tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng Phan Thiết đường ven biển Kê Gà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo