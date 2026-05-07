Đường ven biển 719B Phan Thiết – Kê Gà tiếp tục trễ hẹn vì mỏ titan

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, dự án đường ven biển 719B đoạn từ Phan Thiết đến Kê Gà – công trình hạ tầng trọng điểm ven biển có tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỉ đồng, chiều dài hơn 25 km, khởi công từ năm 2020.

Đến nay, khoảng 18 km đã được thông xe, đạt gần 80% khối lượng thi công. Tuy nhiên, toàn tuyến vẫn chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ vì còn gần 4 km đi qua khu vực mỏ titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường chưa thể triển khai.

Dù địa phương đã bàn giao hơn 21 km mặt bằng, đoạn còn lại dài khoảng 3,88 km vẫn "đứng bánh" do chưa hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến dự án nhiều lần phải điều chỉnh tiến độ.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành cuối năm 2025, sau đó tiếp tục gia hạn đến tháng 3-2026, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích.

Đường ven biển 719B nhiều lần gia hạn, chờ thủ tục đóng cửa mỏ titan



Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện một số vị trí đã có mặt bằng sạch nên công trình được triển khai trở lại.

Tuy vậy, tiến độ chung vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tháo gỡ vướng mắc tại khu vực mỏ titan.

Cũng theo đơn vị này, doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ để trình Cục Khoáng sản (Bộ NN-MT) xem xét (đây là lần thứ ba nộp).

Chỉ khi được chấp thuận đóng cửa mỏ, khu vực này mới có thể bàn giao để thi công đồng bộ.

Đại diện Công ty TNHH Tân Quang Cường cho biết đã hoàn tất thủ tục và gửi hồ sơ nhưng chưa có kết quả, đồng thời cam kết bàn giao mặt bằng ngay sau khi được chấp thuận.

Thực tế cho thấy, "nút thắt" kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến tuyến đường ven biển quan trọng chưa thể hoàn thành.

Việc chậm tiến độ đang ảnh hưởng đến mục tiêu kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch khu vực ven biển phía Nam tỉnh.