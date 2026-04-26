Bạn đọc

Biển Vũng Tàu tấp nập, đua nhau check-in công viên ven biển

Ngọc Giang

(NLĐO)- Các bãi biển Vũng Tàu đông du khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Không khí sôi động báo hiệu mùa cao điểm du lịch, nhất là kỳ nghỉ lễ 30-4 sắp tới.

Sáng 26-4, ngay từ sáng sớm các bãi biển tại phường Vũng Tàu (TPHCM) đã nhộn nhịp du khách. Từng đoàn người từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh, thành lân cận đổ về vui chơi, tắm biển, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày bên bờ biển.

Ghi nhận tại khu vực Bãi Sau, từ 6 giờ sáng, nhiều gia đình đã có mặt để tắm biển, dạo bộ và chụp ảnh. Dọc tuyến đường Thùy Vân, các khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn hoạt động sôi động. Khu vực giữ xe, tắm nước ngọt, cho thuê ghế dù cũng đông khách hơn ngày thường.

Anh Đào Văn Tùng, du khách đến từ Đồng Nai, cho biết gia đình chọn Vũng Tàu vì quãng đường di chuyển thuận tiện, chỉ mất vài giờ lái xe. "Biển đẹp, nhiều dịch vụ, đồ ăn phong phú nên cứ có dịp nghỉ ngắn là chúng tôi lại đưa con xuống đây thư giãn" - anh nói.

Nhiều nhóm bạn trẻ chọn ngồi cà phê ngắm biển, check-in tại công viên ven biển hoặc tham quan các điểm đến quen thuộc như tháp Tam Thắng, Hòn Bà, Mũi Nghinh Phong, tượng Chúa Kitô...

Theo các cơ sở lưu trú, công suất phòng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tăng mạnh so với ngày thường, nhất là khách sạn gần biển và khu vực trung tâm. Một số nơi ghi nhận lượng đặt phòng kín vào cuối tuần. Các nhà hàng hải sản, quán cà phê ven biển cũng tăng nhân sự để phục vụ khách.

Lực lượng chức năng địa phương cho biết đã tăng cường công tác cứu hộ bãi biển, giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường để phục vụ du khách. Các điểm du lịch công cộng được bố trí thêm nhân lực nhằm kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Không chỉ nhộn nhịp trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngành du lịch địa phương kỳ vọng lượng khách sẽ tăng mạnh hơn nữa trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, khi người lao động được nghỉ dài ngày.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết đã chuẩn bị phương án tăng phòng, bổ sung nhân sự, nâng chất lượng phục vụ để đón đợt khách cao điểm sắp tới. Từ các bãi biển, khu vui chơi đến nhà hàng, khách sạn, không khí chuẩn bị cho mùa du lịch hè đang nóng dần lên từng ngày.

