Cận cảnh những UAV do Việt Nam chế tạo

Tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 được Cục Cảnh sát PCCC tổ chức, đang diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), nhiều mẫu UAV (thiết bị bay không người lái) hiện đại phục vụ chữa cháy, cứu nạn đã được giới thiệu. Sự kiện kéo dài đến hết ngày hôm nay.

Hàng loạt UAV do Việt Nam chế tạo

Một trong những điểm nhấn là UAV 6 cánh quạt do CT Group chế tạo, có khả năng phát hiện sớm đám cháy, mang được tối đa 25 kg, bay xa 20 km trong 30-60 phút tùy tải trọng, tốc độ tối đa 15 m/s và kháng gió cấp 6.

UAV có thể mang ống bơm, thiết bị chữa cháy lên nhà cao tầng, tích hợp camera nhiệt, loa thông báo và tùy chỉnh thêm tính năng theo yêu cầu khách hàng.

Mới đây, CT Group đã ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải hạng nặng (tải trọng 60-300 kg, tỉ lệ nội địa hóa 85%) sang Hàn Quốc.

Thiết bị được giới thiệu có giá khoảng 25.000 USD, tức hơn 650 triệu đồng, mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào việc khách hàng lựa chọn tích hợp thêm hoặc lược bớt các tính năng.

Thiết bị bay không người lái của CT Group tại sự kiện

Một mẫu UAV khác với tải trọng khoảng 5 kg, giá từ 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) trở lên, được trang bị chức năng phát hiện sớm khu vực có nguy cơ cháy và thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, UAV đa nhiệm Hera của Công ty Real-time Robotics (Khu công nghệ cao TP HCM) có giá khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), cấu tạo thép chịu lực (57x36 cm), mang được trên 30 kg thiết bị, tầm hoạt động 15 km.

Hera tích hợp camera xử lý hình ảnh vượt xa tầm nhìn mắt thường, cảm biến Lidars vẽ bản đồ 3D, cùng bộ điều khiển kết nối 4G, wifi, bluetooth, có màn hình nhiệt giúp tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát, sông biển.

UAV đa nhiệm Hera của Công ty Real-time Robotics (Khu công nghệ cao TP HCM) có giá khoảng 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng)

Trong khi đó, UAV ba cánh quạt của Công ty Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) có thiết kế như chuồn chuồn, gắn hai ống phóng chứa đạn bột chữa cháy ABC. Thiết bị có thể dập tắt đám cháy trong căn phòng rộng 27 m2 tại tòa nhà cao tầng.

Giá mỗi UAV khoảng 700 triệu đồng, đạn phóng 3 triệu đồng/viên. Máy còn có trạm bay tự động để sạc, cất hạ cánh, bay tới điểm cháy và truyền tọa độ cho lực lượng mặt đất.

UAV của Công ty Z113

Các loại UAV khác có kích thước nhỏ hơn của Z113

Nhiều loại camera và robot chữa cháy thế hệ mới

Ngoài các UAV, triển lãm cũng trưng bày robot chữa cháy thế hệ mới, camera AI phát hiện sớm đám cháy.

UAV hiện được đánh giá là công nghệ quan trọng với khả năng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, vận tải, quản lý đô thị, an ninh, quân sự và đặc biệt là PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, dù đã có nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển, số lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng.

Camera AI có thể phát hiện nhiệt độ tăng bất thường để cảnh báo hoả hoạn

Các loại robot phục vụ PCCC tại triển lãm